Graciela Camaño: "Argentina necesita de la experiencia de Massa, no un experimento"

Camaño: "Me da miedo la agenda de Milei"

"Me definí porque los argentinos lo que vamos a hacer el día 19 con el voto es legitima r a alguien a hacer lo que dice que va a hacer. Honestamente pensar que los argentinos puedan legitimar la agenda de La Libertad Avanza a mi me da mucho temor ", señaló en diálogo con Amorín.

En ese sentido, enumeró sus fundamentos: "El primero es que la Argentina está con un nivel de fragilidad muy grande; social, educativa y productiva". Entonces, "pensar que el próximo presidente puede entrar con un motosierra o que puede entrar, como dijo su socio en la oscuridad Mauricio Macri, a 'hacer lo que hice pero más rápido'", puede traer consecuencias que "ni se imaginan".

Por otra parte, puntualizó en "la denostación que hacen constantemente a la cuestión ambiental". "No es ocioso que critique al Papa Francisco. Lo hace porque el Papa linkea con los problemas del momento", advirtió y agregó que esos problemas son, de acuerdo a la Agenda 2030, cuestiones tales como "pobreza, vulnerabilidades, igualdad y cuidado del ambiente". "Que la Argentina se vaya de esa agenda es una enormidad. Desconocer la realidad de lo que está sucediendo en el mundo con el cambio climático es de un nivel de ignorancia y de necedad muy grande", señaló.

Además, la diputada justificó su apoyo al ministro de Economía: "conozco sus valores, aquello en lo que cree, cómo está conformada su familia. Es un hombre ejemplar, nadie puede decir absolutamente nada" y recordó la "sana ambición del joven que yo conocí de alguna vez regir los destinos de la Patria".

"La Argentina necesita de la ejemplaridad de una dirigencia que entienda que la gente lo está mirando y lleva adelante su gestión con honestidad, con sencillez y con eficacia. A lo largo de todo este tiempo, se ha preparado", comentó.

"Creo que es el tiempo de Sergio. Esta Argentina vulnerabilizada, con tantas carencias, va a necesitar de esa sabiduría, no de un experimento. No va a necesitar que sigamos acrecentando la idea de que estando en contra lo resolvemos. Estando en contra lo único que hacemos es sacarnos la bronca", afirmó y destacó la propuesta de un gobierno de unidad nacional ya que "al país no lo resolvemos votando en contra, lo resolvemos analizando profundamente las trayectorias, los discursos, lo que contiene".