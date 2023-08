Graciana Peñafort, sobre los alquileres: "El uso de los inmuebles en la Ciudad no tiene ninguna utilidad social"

La candidata a legisladora porteña de Unión por la Ciudad Graciana Peñafort se refirió a la problemática de la vivienda en CABA y a la nueva Ley de Alquileres que obtuvo media sanción en Diputados: "El uso de los inmuebles en la Ciudad no tiene ninguna utilidad social".

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, la abogada aseguró que "vivo un drama como todos los que alquilan" y agregó: "El uso de los inmuebles en la Ciudad es tomado sólo como resguardo de un valor y capital y no tiene ninguna utilidad social. Debería haber como en otros lugares del mundo que hay viviendas que el Estado pueda alquilar".