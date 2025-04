Grabois tildó de "criminal" al Gobierno y advirtió: "No son rivales, son enemigos"

El referente de Argentina Humana aseguró que si no se le ponen límites, Javier Milei "va a llevar al país a una situación mucho peor que el 2001".

"No son rivales, son enemigos. Los rivales no hablan de que el invasor inglés tiene autodeterminación por sobre la Argentina. Eso es ser un traidor de la patria y tenemos que sacarlos a patadas ", remarcó el dirigente social, frente a una multitud, durante la presentación de su libro en el club Platense, en la que los militantes desplegaron una bandera que decía 'Grabois 2025, poniendo el pecho sin preguntar'.

Sobre las medidas económicas de Milei, afirmó: "Rompieron las reglas de la democracia primero con los DNU y ahora violando una ley que dice taxativamente que no se puede tomar deuda sin la aprobación del Congreso, y nos acaban de engrampar de nuevo. A partir de ayer, ya debemos ocho palos cada uno de nosotros".

"Estamos frente a un gobierno criminal, un gobierno que si no se le ponen límites va a llevar al país a una situación mucho peor que el 2001. Y la verdad que no tengo ninguna duda que este tipo va a terminar mal, va a terminar preso o prófugo en Miami. Les puedo asegurar que a Karina Milei y a Milei los vamos a lograr condenar. No tienen forma de zafar", señaló el dirigente en relación a su rol como querellante en la causa $LIBRA.

La situación electoral de Unión por la Patria

Grabois se refirió a la interna que hay dentro del peronismo y sostuvo que "no puede haber un proyecto electoral sin programa de gobierno".

"Cuando decimos ninguna familia sin techo, ningún productor sin tierra, estamos diciendo que sabemos cómo se hace. Sabemos cómo, cuándo y dónde. Si nosotros gobernamos, no va a haber ni una sola familia que no tenga donde vivir, ni una sola familia que no tenga las proteínas para comer. Casa y comida para todos", señaló.

Grabois La Plata

“No es que yo quiero ser el candidato porque pienso que soy el mejor y el iluminado. Lo que no vamos a tolerar es que no pongan a un Scioli o un Massa de vuelta. Tiene que ser uno de los nuestros que tenga los huevos bien puestos”, añadió.

“Nosotros planteamos que hay que cambiar la forma de representación en la Argentina, queremos un tercio para los pibes y las pibas, un tercio para los negros y las negras y un tercio para los intelectuales”, concluyó el dirigente.