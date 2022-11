Grabois: "Si Cristina es candidata la vamos a apoyar, porque está en el corazón de los humildes"

"Si yo tuviera un botón para decir 'lo toco y hay un tercer mandato de Cristina', lo toco con los ojos cerrados. Además, creo que va a ser mejor que el primero y el segundo, porque aprendió muchísimo de sus aciertos y de sus errores. Pero ese botón no existe", expresó Grabois.

"Lo que digo es: 'No me subo a un tren que no tengo claro adónde va'. Discutamos un poco las ideas, porque discutiendo nombres no nos ha ido muy bien", exigió el referente social.

"Una apuesta fallida"

Grabois consideró que "la gran decepción que tenemos con este Gobierno es que no se cumplió el contrato electoral básico".

"No se resolvió soberanamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional, sino de una manera servil: No se resolvió el problema de la pobreza y tampoco el de la mafia judicial. Entonces, hay que discutir qué se va a hacer en una próxima etapa", especificó.

"Espero que Alberto se levante inspirado y recupere un liderazgo que fue perdiendo. Hasta ahora es una apuesta fallida. Cristina es una enorme líder política, pero no sé si es la mejor eligiendo gente, le pifió unas cuantas veces", concluyó Grabois.