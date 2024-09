Germán Martínez: "Milei está colgado del travesaño, se sostiene con una cantidad de votos muy mínima"

"No me gusta perder, pero Milei está colgado del travesaño, está sosteniéndose con una cantidad de votos muy mínima . Tuvieron u n voto más del tercio teórico para sostener un posible veto al Presidente. A pesar de todas las presiones, hubo más de 150 votos afirmativos que estuvimos parados en otro lugar", destacó el dirigente santafesino.

En diálogo con Jorge Rial en Argenzuela, Martínez se refirió a la votación, que terminó con 153 votos positivos para anular el veto presidencial. "Sacamos 153 votos afirmativos, habíamos sacado 160. Esa reducción no tiene que ver con nosotros, sino con el cambio de posición de algunos diputados radicales y la abstención de todos los de Innovación Federal".

En tal sentido, el diputado peronista remarcó su indignación con el grupo de cinco diputados de la UCR que modificó su postura: "Estamos hartos, en el barrio decimos podridos. Dicen una cosa en redes sociales, también en sus intervenciones en la prensa y otra diferente en el recinto. En junio dijeron que estaban a favor del aumento, y hoy hubo diputados radicales que votaron en contra y otros, como los de Innovación Federal, se abstuvieron. Así Milei sostuvo el veto".

"La Libertad Avanza no sabía como defender al Presidente"

Luego de confirmarse el veto del presidente Javier Milei a la reforma jubilatoria, Germán Martínez apuntó contra los integrantes del bloque oficialista en la Cámara de Diputados: "La Libertad Avanza no sabía cómo defender a un Presidente, que nunca dijo que iba a ajustar a los jubilados. Hoy está logrando que 30 pesos de cada 100 de ajuste, lo paguen los jubilados".

En la misma línea, le respondió a José Luis Espert, que aseguró que ningún diputado explicó como sostener el aumento: "Debería decir que el Congreso no fue consultado para hacer el ajuste salvaje que está haciendo Javier Milei. Todos los cálculos que hicimos, al igual que la oficina de Presupuesto del Congreso y también los economistas de Juntos por el Cambio, porque Lacunza no es peronista. Todos dijeron que el aumento era sostenible. Entonces, cuando no tienen argumentos, inventan".