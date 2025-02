Germán Martínez cruzó a Javier Milei tras la polémica por Ficha Limpia: "Es el rey de la casta"

El jefe de bloque de Unión por la Patria (UP) en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, aseguró que el presidente Javier Milei es "el rey de la casta" y señaló que ahora, a partir de la media sanción del proyecto de Ficha Limpia, también se convirtió en "el jefe del antiperonismo".

Sobre su fuerte cruce con el titular de la Cámara, Martín Menem, consideró que "lo que pasa en el recinto no es muy distinto a lo que vive un ciudadano común que se siente todos los días agraviado, descalificado, violentado por Javier Milei. Nosotros lo deberíamos poder procesar de una manera más racional. A mí la mayoría de las veces me sale, a veces se me salta la térmica", reconoció.

"Se está reformateando el sistema político en la Argentina. Hoy nadie puede decir que Milei no es el rey de la casta. Toda la casta está con Milei, y el que no está, le está tocando timbre. Ahora, lo cierto es que ayer él se transforma en el jefe del antiperonismo con este proyecto", afirmó Martínez.

En ese sentido, advirtió que "todos los que le prestaron su voto pusieron gratuitamente su energía política para que Milei les coma ese lugar político a ellos. Él está renunciando a su lugar de líder que no tenía nada que ver con lo anterior y cada vez se va anclando más en los ejes tradicionales", analizó.

"Acá hay un ejercicio del poder mucho más autoritario que el de (Mauricio) Macri. Y los primeros carpeteados van a ser los mismos que ayer le votaron la Ficha Limpia. No se dan cuenta que estas cosas ya sucedieron. Esto tiene todo lo malo del menemismo, todo lo malo del macrismo y todo lo fascista de Milei", resumió.

El diputado afirmó que este gobierno "es una bomba neutrónica en las relaciones humanas" y "es 10 veces peor que la grieta". "Quieren que salgamos todos disparados para los costados y se rompan todos los vínculos de solidaridad con otros. Tenemos que reconstruir esa solidaridad en cada dispositivo", concluyó.