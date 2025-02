Ficha Limpia: tras votar a favor de la suspensión de las PASO, Diputados debate el otro proyecto del Gobierno

Menem, presidente de la cámara Baja, se encontró este martes con representantes del PRO, UCR, MID, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Innovación, Producción y Trabajo y las Fuerzas del Cielo –es decir, todos, salvo Unión por la Patria y la izquierda- y definieron modificar el artículo redactado por el ministro de Defensa, Luis Petri, que la oposición rechazaba desde la firma del dictamen.

La nueva redacción de la iniciativa impulsada por la Casa Rosada apunta a inhabilitar las candidaturas de quienes tengan condenas por corrupción confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre, previo a una elección, para evitar, así, acusaciones de proscripción. Y, para los dialoguistas que apoyan el proyecto, este apartado puede implicar problemas de arbitrariedades. Según infieren, esta parte del texto “no es correcta desde la práctica legislativa” y podría habilitar a los jueces a controlar las listas.

El acuerdo consignado en la reunión de la tarde del martes fue modificar el articulado a los efectos de que, la confirmación de la condena –en segunda instancia- se efectúe antes de que se inicie el cronograma judicial electoral. Se remitirá al artículo 25 del Código Nacional Electoral, referente a los padrones electorales, y la doble condena deberá efectuarse hasta 180 días antes de las elecciones generales (que este año serán el 26 de octubre) para impedir una candidatura. Esto significa que, quienes hayan obtenido un doble conforme en causas de corrupción antes del 29 de abril del 2025, no podrán candidatearse en las elecciones legislativas de este año, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner.

No se espera una sesión tranquila, sino más bien agitada. Si bien UP cargará contra el oficialismo, sus aliados y los dialoguistas y hablarán del intento de proscripción a la expresidenta a la vez que recordarán los dos intentos fallidos que hubo el año pasado para sancionar ficha limpia en los que no hubo quórum y se acusó a La Libertad Avanza de tener un pacto con el kirchnerismo.

Para aprobar la iniciativa se necesitan 129 votos en todos los artículos, ya que se trata de una ley electoral. Con estos cambios de último momento, es muy probable que el oficialismo los consiga. De todos modos, son muchos los dialoguistas que insisten en que se trata de una pantomima por parte de La Libertad Avanza, ya que entienden que el proyecto naufragará en la Cámara Alta.