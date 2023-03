Gerardo Morales debió ser intervenido de urgencia por un cálculo renal 

Morales afirmó que la UCR tiene que tener "una sola candidatura" dentro de Juntos por el Cambio

Morales sostuvo este lunes que el radicalismo tiene que tener "una sola candidatura" en la alianza opositora Juntos por el Cambio, ratificó sus aspiraciones presidenciales y reiteró que la decisión del exmandatario Mauricio Macri fue "buena" porque "va a ordenar un poco al PRO".

"El 90% del radicalismo tiene la idea de una sola candidatura. Hasta ahora solamente yo me presenté, hay que ver qué decide (el diputado Facundo) Manes, si confirma o no. Vamos a ir encaminados a un solo candidato del radicalismo porque, si no, se debilita el partido dentro de la coalición", argumentó Morales en declaraciones a radio La Red apuntando a que Facundo Manes baje su candidatura.