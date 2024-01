El presidente de la Juventud Radical repudió a Bullrich y pidió la expulsión de Petri de la UCR

El dirigente criticó duramente a los excandidatos a presidente y vicepresidente de Juntos por el Cambio por "su decisión inconsulta de apoyar al autoritarismo". En horas del mediodía, la exministra de seguridad del macrismo anunció en conferencia de prensa su apoyo al libertario y aseguró que " no podemos ser neutrales" , de cara al balotaje.

"Yo, Agustín Dante Rombolá, como afiliado y a título personal: Repudio enérgicamente a Patricia Bullrich y su decisión inconsulta de apoyar al autoritarismo. Asimismo, exijo a la UCR Nacional la expulsión inmediata de Luis Petri de nuestro partido. Viva la Unión Cívica Radical", publicó el dirigente en su cuenta de X/Twitter.

Tuit de Agustín Rombolá, presidente de la Juventud Radical de CABA 25-10-23

De esta manera, el presidente Juventud Radical se mostró en contra del apoyo político de la exformula presidencial de Juntos por el Cambio para con La Libertad Avanza de cara a la segunda vuelta del 19 de noviembre.

Más temprano y en la misma linea, según fuentes del radicalismo, el presidente de la UCR y gobernador saliente de Jujuy, Gerardo Morales, y el vicepresidente del partido, Martín Lousteau, tienen asegurados los votos para que la Unión Cívica Radical no siga a Mauricio Macri en su decisión de apoyar a Javier Milei en el balotaje.

Luego de la derrota de Patricia Bullrich y en un clima de extrema tensión en el búnker de Parque Norte, la Unión Cívica Radical se reunirá este miércoles para analizar los pasos a seguir rumbo a la segunda vuelta del 19 de noviembre. Y según afirmaron fuentes del radicalismo, está consolidada la posición contra el libertario.

Por su parte, el ex senador de la UCR, Ernesto Sanz, había adelantado que la alianza de Juntos por el Cambio podría romperse si el PRO apoya a Milei en el balotaje. Con este escenario, se esperan fuertes definiciones políticas en las próximas horas cuando esta tarde se lleve a cabo la cumbre partidaria.

"Si se dieran opiniones diferentes no hay razones para transitar un camino común. Hay que desgranar si se coincide en un camino o no", analizó el ex senador de la Unión Cívica Radical, quien aseguró que encuentra "tantas razones como para estar en contra de Milei como de Massa".

Agustín Rombolá en C5N: "Milei nos faltó el respeto"

El presidente de la Juventud Radical señaló en diálogo con el programa De Una por C5N, conducido por Valentina Caff y Antonio Fernández Llorente, que "es muy doloroso para el partido que salga a decir a título personal que perdona a un tipo que ha ido en contra de educación pública, en contra de la salud pública, en contra de los democracia, que negó los desaparecidos que reivindica la dictadura, que está en contra de la soberanía de las Islas Malvinas, que le pega a un muñeco con la cara de Alfonsín", en referencia a la conferencia realizada por Patricia Bullrich.

El presidente de la Juventud Radical repudió a Bullrich y pidió la expulsión de Petri de la UCR

Para Elisa Carrió "el peronismo ya ganó" y aseguró: "El que destruyó JxC fue Macri"

En el día donde las diferentes coaliciones están definiendo su postura de cara al balotaje que definirán la presidencia entre Sergio Massa y Javier Milei, la titular de la Coalición Cívica y fundadora de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, apuntó contra el expresidente de Mauricio Macri y lo acusó de ser el responsable de la ruptura de JxC.

Es que, en medio de una mañana caliente por las definiciones de los espacios que integran Juntos por el Cambio respecto al apoyo al líder de La Libertad Avanza, el exmandatario se reunió con el libertario y crece la tensión en la coalición, que podría desintegrarse ante las diferencias por esta cuestión.

La cumbre entre el empresario y el economista fue en la casa de Karina Milei, en Olivos. Según explicó el periodista Pablo Ibáñez a Luciana Rubinska en Turno Mañana por C5N, se trató de una reunión para resolver diferencias que surgieron durante la campaña y "dejar atrás algunos episodios de tensión cruzada".