Gabriel Solano: "Nuestra izquierda tiene algo que históricamente tuvo el peronismo"

El legislador porteño se refirió a la renuncia del politólogo Franco Rinaldi a su precandidatura a legislador . " La renuncia es una maniobra, es una reducción de daños. El tipo dijo una barbaridad, dijo lo que piensa . Él dice 'yo lo decía cuando no era candidato'. ¿Qué tiene que ver? Vos pensás esto cuando sos o no sos candidato", señaló.

"Es lo que piensan, son eso. Cuando dicen que la Villa 31 es un lanzallamas, si vas al archivo encontrarás que Macri quería la topadora. Michetti también... Quieren eso de verdad, así que no nos sorprendamos para nada", agregó.

Entonces, el invitado fue a fondo con el tema y planteó: "En política está la capacidad de cada uno, pero también están los intereses de clase. No es un tema de capacidades".

"Cuando asumió Macri, decía que era el equipo más capaz de los últimos 50 años. La gente que estaba ahí no es que no sabía de finanzas, solo que hacen negocios. Entonces, si vos no ves el interés de clase que existe y jugás por capacidades, no entendes cómo funciona realmente la sociedad y la política", remarcó.

Luego, el precandidato a la presidencia contó detalles de su historia: "Yo soy de Escalada, de Lanús. Toda mi familia laburó en Siam. Vengo de una familia clásica, obrera de los 50". Entonces, Pablo Duggan bromeó: "Eran todos peronistas".

"¿Massa o Bullrich en el ballotage?", preguntó el conductor de Duro de Domar y Solano respondió sin dudar: "Ahora nos tienen que votar a nosotros. Me tienen que votar a mi, me acompaña Vilma Ripoll, una gran luchadora, histórica".

Por último, señaló: "La Izquierda nuestra tiene algo de lo que históricamente tuvo el peronismo. Nosotros estamos en las barridas populares, en los sindicatos. Somos una Izquierda que no se restringe a la clase media progresista, la Izquierda tiene que juntarse con los trabajadores".