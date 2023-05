Gabriel Solano: "El voto de Milei hay que pelearlo, no hay que darlo por hecho"

" Solano fue uno de los primeros que debatió con Maslatón , lástima que hoy no está", se lamentó Pablo Duggan , conductor del ciclo donde participa el abogado como panelista. " Es una persona interesante para debatir ", señaló Solano sobre el panelista del programa.

El legislador porteño protagonizó hace unos días un particular encuentro con la exmodelo Anamá Ferreira, luego de que la misma haya manifestado su intención de votar a Javier Milei y Pablo Duggan le pidió que cuente detalles de esa reunión.

"Había dejado mi pibe en el colegio, estaba manejando y escucho que la entrevistan a Anamá. No noté un voto convencido. Le escribo por Twitter y le digo: 'No podes votar a Milei. Juntémonos'", relató.

Luego contó cuáles fueron los resultados de su encuentro: "De ahí me fue con la idea de que el voto de Milei hay que pelearlo, no hay que darlo por hecho. El tipo que vota a Milei, se puede convencer", explicó. "No la convencí, por ahora. Se quedó pensando. Falta mucho para agosto. Milei se va a mandar más cagada de las que se está mandando".

Entonces, le consultaron por el diputado de La Libertad Avanza y comentó: "Es un personaje raro... Yo a mis perros los llamo perros y a mis hijos, hijos. No trato a mis perros de hijos y no quiero vender a los hijos de los demás".

"La gente que va a votar a Milei ahora, si lo que dicen las encuestas es cierto, antes votó a otros... Si antes votó a uno, ¿por qué no puede votarnos a nosotros?", argumentó Solano.

Gabriel Solano se animó al Verdadero Falso

El conductor Pablo Duggan lo desafió al legislador Gabriel Solano a responder el clásico segmento de Duro de Domar y éste aceptó.

"Muchos en la calle te paran y te dicen: sos igual, igual, igual a Mel Gibson. ¿Es verdadero o falso?", preguntó Duggan. "Pará, pará. Muchos no. Algunos me lo dijeron, para mi, borrachos. Es verdadero", aseguró el invitado. "Yo también te veo parecido a Marcello Mastroianni", expresó la periodista Julia Mengolini y acto seguido le dijeron: "Ahí tiraste un dardito". Entre risas, aclaró: "No te voy a invitar a tomar un café".

La siguiente afirmación sorprendió a más de uno: "Dicen que cual émulo de Bernardo Neustad dormís cuatro horas por día, ¿es verdadero?". Entonces el candidato de la Izquierda explicó: "Tengo dos pibes chicos. Duermo poco en general, pero los pibes..."

"¿Es cierto que tenés una obsesión con barrer el piso en tu casa?", fue la tercera pregunta de Duggan. "Barro mucho, si. No me gusta el piso sucio", contestó. Entonces, la actriz Fernanda Callejón quiso saber algo: "¿Es verdad el mito ese de que no hay que barrer de noche?". "Yo barro a toda hora", agregó.

"Alguno quiere hacerle otra pregunta", consultó Duggan abriendo el juego a sus compañeros. "Si. En un ballotage entre Milei y Cristina, ¿qué hace la izquierda?", preguntó Mengolini.

"Todavía no pasaron las PASO... Nosotros peleamos para que la gente vote a la Izquierda. Si yo digo ahora una respuesta a lo que vos me planteas, no corresponde. Hay que votar a la izquierda porque esto que tenemos acá, es el fracaso más grande que hemos visto", afirmó.

"El único que le puede robar votos a Milei es la Izquierda. Porque la gente que vota a Milei, lo vota porque fracasó este gobierno y el anterior", sentenció Solano.