Fuerzas de seguridad cortan el Puente Pueyrredón en Avellaneda

Este no es el único accionar que el Gobierno determinó para debilitar la medida gremial y la multitudinaria manifestación. Durante el transcurso de la jornada, se observan importantes operativos en distintos puntos del Centro porteño y en otros accesos de la Ciudad (Panamericana y Acceso Norte). Desde el Ministerio de Seguridad y el Ejecutivo Nacional reafirmaron la vigencia del Protocolo Antipiquetes y que está "absolutamente prohibido realizar corte de artería o vía de circulación alguno".

Figuras de primer nivel del gobierno, como la Ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, o el vocero presidencial, Manuel Adorni, se expresaron públicamente de manera muy dura ante la medida gremial y criticaron de manera directa tanto a los dirigentes gremiales como a sus organizaciones. "Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente @JMilei. No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente", expresó, categórica, Bullrich mediante X (ex Twitter).



El paro general, a escala nacional, comenzó a las 12 del mediodía del día de hoy y se extenderá hasta las 00, con un acto central en el Congreso Nacional a las 15: 00 hs. Se especula que oficiarán de oradores representantes de todos los sectores movilizados: la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Unidad Piquetera (UP), entre otros.

Noticia en desarrollo.-