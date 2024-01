Fuerte cruce entre Nicolás del Caño y José Luis Espert: "¿Qué me va a pedir? ¿Cárcel o bala?"

El diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores hizo una extensa alocución durante el debate de la Ley Ómnibus y el presidente de la Comisión de Presupuesto decidió cortarle el micrófono en reiteradas oportunidades. "Esto no es Twitter", le remarcó el legislador del FIT.

En la segunda jornada del plenario de comisiones en el que se discute el proyecto de Ley Ómnibus , Nicolás del Caño y José Luis Espert , protagonizaron un fuerte cruce. "¿Qué me va a pedir? ¿Cárcel o bala?", le cuestionó el diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores al presidente de la Comisión de Presupuesto durante su extensa alocución en el debate. "Esto no es Twitter", le remarcó el legislador del FIT.

Al momento de hacer uso de la palabra, el diputado Del Caño resaltó al Frente de Izquierda como "la voz de muchos sectores de trabajadores y distintos sectores del pueblo" y cuestionó el proyecto de ley presentado por el Gobierno el cual "como dijo la diputada Stolbizer, se plantea la posibilidad que haya fuerzas políticas que tengan 25%, 30% de los votos y que no tengan ninguna representación. Todos esos electores, todas esas personas quedan sin ningún tipo de representación".

De manera inmediata, Espert le señaló que “vaya redondeando por favor diputado Del Caño". A lo que el legislador del FIT respondió, "bueno déjeme que pueda seguir señor presidente”. "Vaya redondeando diputado del caño, siga”, volvió a manifestarle el economista.

Ante esto, la reacción de Del Caño fue recordarle los dichos que Espert había pronunciado sobre los legisladores del FIT en redes sociales: “¿Qué va pedir cárcel o bala ahora?, ¿qué va pedir cárcel o bala?".

espert1.jpg

"Le pido que me deje terminar presidente. Acá hay un planteo que lo que busca es todo lo contrario a lo que dice el Gobierno. El Gobierno dice, vamos contra la casta, pero acá sería reforzar la casta" siguió con su planteo el diputado.

La tensión fue en escala hasta el momento en que el presidente de la Comisión de Presupuesto volvió a cortarlo y le preguntó “Diputado Del Caño, ¿usted tiene alguna pregunta para el ministro del interior o no?, hágala ahora. Es la segunda vez que le digo que redondee. No me obligue a cortar el micrófono".

Mientras intercambiaban mensajes a los gritos Espert le remarcó que en el plenario de comisiones "hay reglas de juego. Por solidaridad, por respeto a sus colegas deje de hablar. Listo", y procedió a apagarle el micrófono.

“Si no me interrumpe puedo terminar diputado”, cuestionó Del Caño a los gritos y ya sin audio. “Diputado Falcone, tiene el uso de la palabra”, respondió Espert en continuidad del plenario.

En otro de los puntos, el ministro de Interior de la Nación, Guillermo Francos, protagonizó un ida y vuelta con los diputada del FIT, Del Caño y Myriam Bregman. En su alocución el legislador había señalado que "representaba a la clase trabajadora".

francos.JPG El ministro de Interior de la Nación Guillermo Francos presente en la segunda jornada del plenario de comisiones para el tratamiento de la Ley Ómnibus.

Francos se mostró contrario a esa postura y le explicó: "Los votos que usted tiene no comprende a todos los trabajadores de la Argentina". "A veces nos atribuimos representaciones que no tenemos", agregó.

Fue en ese momento cuando la legisladora Myriam Bregman le respondió de forma irónica que La Libertad Avanza "empezando por ustedes", en referencia a los votos que sacaron en las elecciones generales.