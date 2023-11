Fuerte advertencia de APLA contra la propuesta de Javier Milei

"Si se quiere cargar Aerolíneas nos va a tener que matar y cuando digo matar, literalmente, va a tener que cargar muertos, que me anote primero”, expresó Biró en diálogo con Radio Nacional. Para luego agregar que si el presidente electo "nos quiere meter en cana y abolir el derecho a huelga, será Fujimori, la historia lo juzgará y terminará en cana”.

pablo biro.avif

De todas maneras pidió "esperar a que designen definiciones del sector y nos dirán cual es la política comercial". Para luego "darles nuestra visión". "Ratifico que la política en lo comercial es una política de desarrollo estratégico, dinamiza la economía, y los números que están publicados y auditados impactan e 700 mil dólares por hora al PBI”, expresó Biro esta mañana.

El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) salió en defensa a la actual gestión de Aerolíneas Argentinas: “Si se trata de números podemos defenderlos, si se trata de gestión, se van a encontrar que es super profesional”.

En la misma linea cuestionó a Javier Milei al afirmar que "es el impulsor de las ideas que dice en privado, si quiere sacar impuestos y Aerolíneas Argentinas le sacas algunos, es superavitaria de inmediato. Aporta más del doble de lo que el Estado pone para su funcionamiento”.

“Vamos a dar todas las discusiones con mucha prudencia, iremos a mesas de diálogo. Van a tener que ir a tratar cualquier planteó en el Congreso y ahí vamos a decir lo que opinamos. ¿vos le regalarías el patrimonio de todos los argentinos a un grupo, por más que sean trabajadores?”, concluyó.

La respuesta de los gremios a la propuesta de Milei de dar Aerolíneas Argentinas a los trabajadores

El Secretario General de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, aseguró que "entregarle la compañía a los trabajadores sería el certificado de defunción para Aerolíneas. Milei planteó declarar cielos abiertos y retirarle los aportes del Estado, y esta empresa sin los aportes del Estado no puede funcionar", sostuvo.

En declaraciones a Radio 10, agregó que en ese contexto "sería imposible" para los trabajadores sostener la empresa. "Es para nosotros un amenaza, como ponernos un arma en la cabeza. Aerolíneas Argentinas no tiene destino si se cumple lo que dice Milei", advirtió.

Aerolíneas Argentinas avión

También destacó que Aerolíneas cubre todas las rutas del país. "¿Quién cubre las líneas no rentables? ¿Quién llega con el traslado del Incucai a Catamarca si no es rentable y no vuela la línea de bandera? Así parte del país quedará aislada porque se prioriza el negocio de volar", concluyó Llano.