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Desvincularon a una figura y hay escándalo en la previa al lanzamiento de un programa que generaba expectativa

Una decisión de último momento sacude la TV abierta y amenaza con desatar un verdadero revuelo a días de un esperado estreno.

Crece el revuelo en la televisión abierta.

Crece el revuelo en la televisión abierta.

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La televisión abierta atraviesa horas de gran revuelo tras conocerse una sorpresiva reestructuración en la grilla matutina de una histórica señal. Según filtraciones periodísticas, un ambicioso proyecto que prometía renovar la propuesta diaria se vio envuelto en una fuerte polémica días antes de su desembarco oficial.

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La inesperada baja de una conocida integrante del equipo generó un profundo malestar y encendió las alarmas dentro del medio. Mientras la producción ultima los detalles finales para el debut del ciclo, los trascendidos sobre desacuerdos internos y cambios abruptos no paran de crecer.

El escándalo que sacude a Canal 7

La señal estatal Canal 7 prepara el desembarco del magazine Mañaneros, un ciclo agendado para ocupar la franja de 7.30 a 9 horas con la conducción de Tucu López y Jimena Cyrulnik. Sin embargo, la previa se empañó tras confirmarse la repentina salida de Nai Awada, quien estaba convocada para encargarse del segmento gastronómico.

La periodista Laura Ubfal reveló en su portal web que la actriz se enteró de su desvinculación a través de los medios y que en la grilla apareció Andrea Bisso. Ante la repercusión mediática, el comunicador Lucca Melpi, integrante de No Damos Abasto, detalló en la red social X los motivos institucionales detrás de la medida.

Nai Awada.

Nai Awada.

Según explicó Lucca Melpi, "para el equipo estaba pensada Nai Awada en cocina, pero repentinamente, salió una disposición que indicaba que en el canal público, los productores independientes que ponen el dinero, solo podían hacer 2 programas". Debido a este límite normativo, la producción debió achicar costos y "para recortar, sacaron la cocina".

A raíz de esta reestructuración, la periodista Andrea Bisso quedó sumada a la emisión por su labor informativa, aunque Lucca Melpi aclaró que la profesional quedó involucrada en el conflicto de forma involuntaria. La cancelación de la sección culinaria derivó en la inmediata e indignada respuesta de la hija de Alejandro Awada.

Profundamente dolida por el trato recibido por parte de las autoridades y la producción, Nai Awada volcó su descargo en las redes sociales. La artista expresó categóricamente: "La falta de empatía y de respeto que maneja la gente últimamente, jamás visto. Nadie te avisa nada, nadie te pide disculpas. Imposible laburar así, y eso que laburo sola".

En sus declaraciones directas, la figura arremetió contra el accionar de la emisora concluyendo: "Te llaman para un programa. Vos, con toda la ilusión. Luego, se borran, llaman a otro, no te avisan siquiera. Te enterás por TV. A mi mis viejos no me criaron así. Feo y triste", dejando al descubierto la interna en Canal 7.

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