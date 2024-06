Finalmente, Javier Milei y Federico Sturzenegger no se reunieron por problemas de "agenda"

El jefe de Estado tenía previsto encontrarse este martes con el asesor presidencial para avanzar en la definición de su rol en el Gobierno. No obstante, el cónclave se suspendió y todavía no se definió una nueva fecha para que se realice.

El presidente Javier Milei finalmente no se reunió este martes con Federico Sturzenegger en la Casa Rosada, en lo que iba a ser un encuentro para avanzar en la llegada del asesor presidencial al Gobierno, por dificultades de "agenda".

Fuentes del Gobierno confirmaron a C5N que el cónclave no se llevó adelante por cuestiones de "agenda" y que no hubo "nada raro" en la suspensión. Además, expusieron que se desconoce cuándo se realizará. Por lo pronto, el jefe de Estado no se encontrará en Buenos Aires en las próximas horas debido a que viajará a Rosario para celebrar el Día de la Bandera el jueves y el viernes partirá hacia Europa.

El encuentro estaba previsto que se realice este martes, después de que Sturzenegger celebrara en sus redes sociales el brutal ajuste de la administración de La Libertad Avanza, en una señal de apoyo a las medidas del Gobierno. "El gasto público era una coartada para sostener una serie de gastos políticos. 'Voy a usar tu plata para ayudarte' te decían. Pero la realidad era que usaban tu plata para ayudarse a ellos mismos", manifestó.

En tal sentido, en otro fragmento de un hilo en X (ex Twitter), afirmó que "el presidente Javier Milei resulta el primero, en muchos años, que cree y quiere que Argentina sea un país verdaderamente federal. No inmiscuirse en las políticas de las provincias no es desentenderse, es creer en una república federal con visiones diferentes".