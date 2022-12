Fernanda Vallejos: "Hay salir de este estado de golpe institucional, mediático judicial"

Fernanda Vallejos aseguró que “la voluntad popular no se cambia por decreto. Ni con fallos judiciales”.

La exdiputada y economista, Fernanda Vallejos se pronunció de forma terminante en contra del fallo del Tribunal Oral Federal 2 que condena y busca proscribir de por vida a la ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Kirchner para ocupar cargos públicos, y llamó a “refundar la república y salir de este estado de golpe institucional, mediático y judicial”.

A través de las redes sociales, Vallejos denunció que “hay un poder fáctico -económico, mediático, político y judicial- que decide, al margen de la ley, sobre la vida, la libertad, el patrimonio de las personas; que manipula, contra el derecho a la verdad, la conciencia de la sociedad; que coacciona a los poderes constitucionales”.

E inmediatamente, la dirigente puntualizó que “el presidente (Alberto Fernández), según él mismo explicó, debió usar la cadena nacional (en buena hora) porque los medios de propaganda del poder silencian la verdad. Instruyó una serie de medidas, pero no prosperarán, porque las instancias institucionales también están secuestradas por ese poder”. Vallejos sostuvo asimismo que “existe, apenas, una apariencia de democracia. Pero no democracia. Hay que decirlo con todas las letras. Pero sobre todo, para que el soberano, el pueblo, se involucre”.

En este mismo sentido, la dirigente de la Agrupación Soberanxs alertó que “no alcanza con un nunca más que jamás removió las estructuras putrefactas, que no condenó a los responsables y beneficiarios civiles de la última dictadura y de todas las atrocidades sufridas en décadas anteriores, que son los mismos” y consideró que “no alcanza y no alcanzará hasta que el poder esté efectivamente en manos del pueblo, para remover las leyes -aun intactas- de la dictadura del 76 y del consenso de Washington de los 90, para dictar una CN democrática que exprese un acuerdo nacional sobre un proyecto soberano”.

En otro tramo del hilo de tuits, Vallejos aseguró que “debemos involucrarnos para refundar la república y salir de este estado de golpe institucional, mediático y judicial, en el que estamos viviendo hace ya muchos años. Solapado, durante algún tiempo. Obscenamente expuesto cuando el pueblo tuvo un gobierno que desafió ese statu quo. Por ese desafío, por ese intento de recuperar una democracia verdadera, donde el poder reside en el pueblo, condenan a la Presidenta que se les animó” y agregó la economista que “no alcanza con votar y ganar una elección. Como pueblo deberemos luchar para construir una democracia sustantiva”.

Vallejos también recordó que “la voluntad popular no se cambia x decreto. Ni con fallos judiciales” y apeló a la memoria al decir que “los militares, usados y luego a arrojados al basurero de la historia se sentían cubiertos de impunidad al amparo de los poderes que, desde los confines de la historia se creen dueños del país que el peronismo se propuso poner en manos de sus genuinos propietarios”.

Vallejos apeló a la historia del movimiento peronista para graficar la situación actual que atraviesa el kirchnerismo con la condena a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a la dos veces presidenta de la Nación: “El 13 de octubre del 45, después de forzar la renuncia de Perón a sus cargos, algunos creyeron que con su prisión en la isla Martín García mataban al perro y se terminaba la rabia que, para ellos, era el pueblo trabajador al que Perón había empoderado. ¡Cómo se equivocaron! La historia recién estaba empezando. Con la revolución popular del 17 de octubre ese pueblo trabajador escribiría una de sus páginas más gloriosas. Ni el embajador de EE.UU., ni los sectores antipopulares de las fuerzas armadas, ni la oligarquía, pudieron detener la marea popular”, descerrajó.

Continuando la misma lógica de razonamiento, Vallejos agregó que “18 años el movimiento popular, los trabajadores, resistieron. Durante 18 años, en el exilio y no exento de traiciones, (Juan Domingo) Perón mantuvo su liderazgo, porque la voluntad popular no se cambia por decreto. Ni con fallos judiciales. Perón volvió. El peronismo vive en su pueblo”, señaló y acto seguido agregó que “algunos se resignaron a esperar la muerte del líder. Pero Perón había sembrado en el pueblo. Y volvieron a creer q, con el golpe del 76, nos matarían como movimiento, junto con los 30.000. No se puede, sres, mientras ejercen la opresión, matar a los oprimidos que uds, mismos crean”.

La dirigente indicó además que “fueron capaces de las más atroces aberraciones. Las Madres nunca dejaron de marchar. Fueron condenados. Y no hubo indulto, ni obediencia debida ni punto final. El peronismo, al que llamaron kirchnerismo seguía vivo y fue resignificado. Y Videla murió en el inodoro de un calabozo”.

A modo de conclusión, Vallejos puntualizó que “la última palabra la tendrá el pueblo. Porque la historia, siempre se ha escrito al compás de la lucha. Y nosotros los peronistas sabemos muy bien que hay una sola cosa invencible en la tierra: la voluntad de los pueblos”.