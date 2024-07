Federico Sturzenegger juró como ministro de Desregulación y Transformación del Estado

Con la presencia de todo el Gabinete de Milei, inclusive el ministro de Economía, Luis Caputo , el ex presidente del Banco Central en la administración de Mauricio Macri regresó por tercera vez a la gestión pública , esta vez como titular de la flamante cartera que creó Javier Milei, con quien colaboraba en las sombras como su asesor en desregulación.

En una ceremonia que duró más de cuatro minutos y 20 segundos, el presidente Milei le tomó juramento a su asesor, no sin antes esbozar un "qué lujo me estoy dando", en referencia a Sturzenegger, quien en su momento había definido al ex presidente del Banco Central como "el mejor economista del mundo".

Además, tras un error en la lectura de la hora en el comienzo de la ceremonia, Milei lanzó: "Vamos a desrregular el reloj". Claro, Sturzenegger se encargará de seguir con el trabajo de desregulación del Estado con el que comenzó Milei, al asumir el Gobierno.

Cómo será el nuevo ministerio de Desregulación

El nuevo ministerio, que se creó especialmente para que el economista Federico Sturzenegger asuma de manera formal en el Gabinete, tendrá tres subsecretarías que se dedicarán exclusivamente a la desregulación del Estado.

Se trata de la Subsecretaría de Transformación y Reforma del Estado; la Secretaría de Simplificación del Estado; y la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público. Hasta ahora dependían de la Jefatura de Gabinete que ocupa Guillermo Francos.

El ideólogo de la Ley Bases y uno de los asesores preferidos del Presidente, ocupará la oficina que le habían destinado como colaborador presidencial, en el segundo piso de la Casa de Gobierno, cercana al despacho de Milei.