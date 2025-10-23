Facundo Manes cerró su campaña sin actos y pidió votar "sin extorsiones ni jefes políticos" El candidato por el nuevo espacio político Para Adelante, hizo un particular cierre de campaña, con un llamado a la austeridad de la política y convocando a no caer en la polarización "del gobierno y el camporismo". Por







Facundo Manes, candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires. C5N

El candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires, Facundo Manes, cerró este jueves su campaña electoral con un gesto simbólico: eligió pasar la jornada en su consultorio médico, sin actos ni festejos. “La Argentina no está para fiestas de políticos. Lo más coherente es cerrar la campaña con la seriedad y responsabilidad que la sociedad se merece”, expresó el neurólogo y dirigente de Para Adelante, el espacio político que lanzó en abril y que agrupa a referentes del radicalismo, el peronismo y la sociedad civil.

Aunque no realizó un acto de cierre, Manes difundió un spot en sus redes sociales. En el video, advirtió sobre lo que considera una manipulación electoral: “Esta elección no puede transformarse en una extorsión, como pretende el gobierno y el camporismo. Hagamos de esta elección el punto de partida de nuevos liderazgos e ideas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/manesf/status/1981476948925640908?s=46&partner=&hide_thread=false Durante estos meses, una y otra vez escuchaste a los políticos pidiéndote que votes contra alguien. Nosotros te decimos que votes por algo. Este domingo, votá por vos, por el sueño de una Argentina de clase media, próspera y en paz. Sin extorsiones, votá Para Adelante. pic.twitter.com/opU9LDELrL — Facundo Manes (@ManesF) October 23, 2025

En ese sentido, el candidato sostuvo que el voto “se construye como una vida: con decisiones libres y sin extorsiones, con criterio propio y con independencia”. En su mensaje, Manes intenta interpelar al electorado que se muestra distante de las principales fuerzas políticas, en un contexto de fuerte polarización.

El video concluye con un llamado a la participación: “Si no nos metemos, si no vamos a votar, si no armamos nuevas opciones políticas, les dejamos el país a los mismos de siempre”.