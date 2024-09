Facundo Manes apuntó contra el Gobierno y metió presión al radicalismo: "Los jubilados no son casta"

"Los jubilados no son casta. El Gobierno quiere que el ajuste fiscal caiga sobre las espaldas de los adultos mayores. Por eso, vetó totalmente una ley que buscaba recomponer sus haberes tras la devaluación de diciembre. Presidente: ¿en serio cree que los jubilados son la casta?", escribió el diputado en su cuenta de X.

En referencia a los rumores de legisladores que en una primera instancia votaron a favor de la iniciativa y ahora podrían cambiar de decisión, Manes señaló que es "triste que opositores quieran usar a los jubilados como moneda de cambio de una negociación política".

"Basta de querer sacar ventaja a costa del sufrimiento de la gente. Expliquen: ¿Qué cambió de junio a hoy? Tengan un poco de coherencia", manifestó en lo que se interpreta como un mensaje directo a sus compañeros de bloque que analizan cambiar su voto.

"Los jubilados que no son ayudados por sus hijos no llegan a fin de mes. ¿Quiénes son los degenerados? ¿Los que recomponemos sus haberes, tras décadas de trabajo y aportes? ¿O los que los pulverizan? Sentido común y humanidad: no son números, son personas.

Diputados busca revertir el veto de Milei al aumento de las jubilaciones: cómo está el poroteo de votos

Este miércoles la Cámara de Diputados tratará el veto del presidente Javier Milei a la ley que aumentaba las jubilaciones. La oposición y el oficialismo hacen cuentas y negocian para obtener una victoria legislativa. Para revertir un veto presidencial hacen falta 2/3 de los votos de los legisladores presentes en ambas Cámaras del Congreso y días del debate el poroteo viene parejo.

En la Cámara baja, si se presentan los 257 diputados que la integran, la oposición necesitaría 172 votos a favor para que la iniciativa pase a la Cámara alta en busca de volver a ponerla en vigencia.

Según información del periodista David Cayón, a la fecha 162 legisladores votarían a favor de la ley: 99 de Unión por la Patria, 34 de Unión Cívica Radical, 16 de Encuentro Federal, 6 de la Coalición Cívica, 5 del Frente de Izquierda y 8 de Innovación Federal.

En dudas hay 6 legisladores: 2 de Santa Cruz, 2 de Producción y Trabajo, 1 de Movimiento Popular Neuquino y 1 de Fuerzas del Cielo, Espacio Liberal, el nuevo monobloque de la diputada expulsada de La Libertad Avanza Lourdes Arrieta. Si bien Arrieta en una primera instancia votó en contra de la iniciativa, tras la interna con su exbloque tuvo manifestaciones a favor de una mejora para los jubilados.

En contra de la ley habría un total de 83 diputados: La Libertad Avanza 37. PRO 37, Independencia 3, MID 3, Buenos Aires Libre 2, Creo 1.