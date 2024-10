"Fabiola no me contó que él le pegara y tampoco lo vi", declaró una testigo que presentó Alberto Fernández

Declaró la exniñera del hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yañez: "No presencié ningún tipo de discusión"

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, la mujer, llamada Claudia Silvero, declaró ante el fiscal federal Ramiro González y se refirió a un golpe que sufrió Yañez en junio de 2021: "Fabiola llegó a Misiones con un golpe en el ojo, creo que en el derecho. Me dijo que se había lastimado en el baño. Pasó desapercibido. El golpe era algo rojo arriba de la ceja, nada muy importante porque si no me hubiese dicho que le busque algo para curarse".