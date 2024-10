Declaró la exniñera del hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yañez: "No presencié ningún tipo de discusión"

Noelia del Valle escuchó los audios y aseguró que "esta discusión no es normal, para mí es armado".

Noelia del Valle, la exniñera de Francisco , el hijo de Fabiola Yañez y Alberto Fernández, declaró este martes en el marco de la causa por violencia de género del exmandatario hacia su expareja . Aseguró que ella no presenció "nunca" discusiones como las que se escuchaban en los audios, de los que sugirió que podrían estar "armados" con Inteligencia Artificial .

"Hoy la Inteligencia Artificial es enorme, te podría decir que es la voz de Alberto, pero no lo puedo asegurar. No presencié nunca un tipo de discusión como la del audio" , expresó la mujer bajo juramento de verdad ante el fiscal federal Ramiro González.

El testimonio, en el quinto piso de los tribunales de Retiro, duró alrededor de una hora. Del Valle negó haber presenciado actos de violencia por parte del expresidente y, al escuchar los audios incorporados a la causa, planteó que "esta discusión no es normal, para mí es armado; al doctor Alberto nunca lo vi en una situación así y a la señora Yáñez tampoco", dijo.

"No presencié nunca un tipo de discusión como la del audio. Nunca vi a Alberto tratar a nadie así. La opinión del audio es muy personal, me parece que es armado de una inteligencia artificial. No soy perito", remarcó.