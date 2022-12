Fabián De Sousa: "No podemos tener funcionarios con miedo que no se animen a construir la verdadera República"

Fabián De Sousa, accionista del Grupo Indalo, calificó de "escándalo" la filtración de chats que demuestran los vínculos de ciertos jueces con sectores empresariales y mediáticos. "No podemos tener funcionarios con miedo que no se animen a construir la verdadera República", sostuvo.

"El dolor en el corazón es que siguen jugando con todos y cada uno de los argentinos como el gato con el ratón. Vivimos en un escenario de libertad condicional. Vemos cómo se organizan causas, te llenan de procesos penales. Es la forma de disciplinarte o sacarte de la cancha", aseguró en diálogo con Radio 10.

"Lo que más me sorprende, a casi 48 horas de que hayamos tomado conocimiento, es la inacción absoluta del Gobierno nacional y los poderes que representan a la sociedad", aseguró el empresario. Señaló que los funcionarios que se expresaron sobre el tema "se han contado con los dedos de la mano".

"Pareciese que hay muchísima gente que estaba convencida de que había que hacer una profunda transformación en la Argentina y hoy, pasados casi tres años, nada ha pasado. Sigo sintiendo que conmigo juegan como un gato con un ratón", afirmó De Sousa.

"Quienes tienen que enfrentarse con ese poder prefieren no hacerlo para no tener procesamientos y no ir a juicio. Prefieren mantener el status quo. Este Gobierno consolidó el status quo", destacó.

"Al día de hoy estamos viviendo en las mismas condiciones en que nos tocó que nos violen de manera sistemática. Y frente a hechos fortísimos están con silencio de radio. No se pueden tener funcionarios con miedo, que no se animen a decir, ajustar y construir la verdadera República", concluyó.