Esmeralda Mitre: "Los Saguier me quieren callar y robar mi patrimonio"

"Esto confirma todo lo que vengo diciendo desde hace años. Mi padre confió en Gagliardo padre, que puso a su hijo Mariano. Con mi padre enfermo todos esos años ellos habrían estado tramando esa estafa para después unirse con mis primos, los Saguier. Éstos a su vez, estarían también unidos con esta persona, 'el señor de los medios'", denunció la actriz en una charla con Juan Amorín, en Conflicto de Intereses.

En tanto, señaló que "Los Saguier dicen que no tenían nada que ver con el albacea y el síndico de KMB, que son nuestras acciones, el 39% del diario La Nación S.A. Acá muestran que se están juntando en las oficina de Gagliardo, evidentemente son socios". "Se quieren quedar con todo lo nuestro y nosotros no podemos entrar al diario cuando, además, el estatuto dice que mi hermano Bartolomé debería estar como director, como era mi padre, y está de subdirector", aseguró.

Por su parte, su abogado Daniel Llermanos destacó que: "Hasta que murió Bartolomé Mitre todos sabíamos que la plata iba a La Nación. Hoy no sabemos a donde va, porque no aparece ningún dueño y en los que aparecen hay gente del extranjero, cuando hay una ley del 2003 que prohibía que los medios de prensa se vendieran a personas no argentinas".

"Se aduce que se utilizó un préstamo de 50 millones de dólares que no está registrado en ninguna parte... Este tipo de préstamos fingidos tienen un nombre en inglés que es back to back, significa pagar para simular el préstamo, porque no pueden demostrar la legitimidad del origen de los fondos", explicó el letrado.

"Hoy soy la presidenta de KMB según la IGJ. No sólo vamos a luchar acá en la Argentina, vamos a ir a Estados Unidos y quiero ver cómo los Saguier y toda esta gente que está atrás, quiero ver cómo se defienden y dónde terminan, si no es que van a terminar presos", apuntó Esmeralda.

En cuanto al detrás de la confusa situación con el diario, aseguró que "el macrismo evidentemente estaría vinculado con ellos porque La Nación+ hace un par de años no tenía ni para comer y resulta que ahora son todos supuestamente los periodistas más caros y están metidos ahí haciendo propaganda del macrismo".

Además, su abogado reveló que Esmeralda recibió varias intimaciones por las que "no puede hablar mal de ellos porque son defensores de la libertad de prensa". "Yo defiendo la libertad de prensa. Además, los Saguier me mandaron una demanda donde yo no puedo hablar de ellos. ¿Yo no puedo hablar de ellos y ellos me estarían robando mis acciones, mi patrimonio?", respondió la actriz.

"Quieren llegar a un acuerdo y darme dinero para que yo me calle la boca y no va a ser así. Dicen que yo estoy destruyendo la imagen del diario y ellos lo destruyeron. Traicionaron a mi padre e hicieron todo este fraude", concluyó.