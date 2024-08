Ernesto Tenembaum: "Si Milei pudiera, no le disgustaría ser un dictador"

En otro tramo de la conversación, el periodista dijo que el actual presidente no es una persona muy creíble: ”Él sostenía en campaña que hay dos modelos posibles el capitalismo libre o el comunismo y que cualquier esquema intermedio iba al comunismo. Sin embargo, él claramente tiene un esquema intermedio, con lo cual que o está mintiendo o nos está llevando al comunismo” Y entre risas, agregó: “Yo creo que claramente es lo primero”.

"A mi me parece que la forma que Milei trata a la prensa es totalmente arbitrario”, dijo y subrayó que esa arbitrariedad obedece a "esa necesidad de infundir miedo", por ejemplo, recordó que días atrás, en su mensaje a las FFAA, dijo “quiero que los soldados sean leones”, con lo cual concluyó "no me parece gente confiable para la democracia, y lo voy a decir más contundente: Si él pudiera no le disgustaría ser un dictador".