Enojo en el Gobierno con Mauricio Macri: "Una falta de respeto"

Pese a que el conjunto de lo expresado por el exmandatario no fue bien recibido, hubo una definición que molestó aún más. “ Milei le cedió el manejo casi absoluto del Gobierno a Santiago Caputo ”, fue la frase que disgustó, según información exclusiva a la que accedió el periodista de C5N acreditado en Casa Rosada, Lautaro Maislin.

Las expresiones del exmandatario fueron consideradas "inapropiadas" y "una falta de respeto para el Presidente", aunque también le bajaron el nivel al conflicto. “Está claro que tenemos formas distintas, no es ninguna novedad”, sostuvieron. En esa línea, se refirieron a la entrevista que brindó al canal Todo Noticias: “Son las mejores entrevistas, decir la verdad no es un problema, así ganamos las elecciones”.

Esta situación ocurre en un contexto de negociaciones de cara a las legislativas del próximo año: el propio Macri reconoció que evalúa armar en distintas provincias frentes electorales con La Libertad Avanza, aunque aclaró que tendrían “distintas maneras” y condicionó lo mismo a que se genere "confianza y respeto".

Mientras tanto, continúa el desembarco de personas allegadas al líder del partido amarillo al Gobierno, algo que da cuenta de que los acuerdos existen y avanzan.

Embed En Casa Rosada no cayeron bien las declaraciones de Macri. (El ex presidente había dicho: “Milei le cedió casi el manejo absoluto del Gobierno a Santiago Caputo”). Las consideran “inapropiadas” y que son “una falta de respeto para el Presidente”.



Sobre la definición del… — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) October 22, 2024

La curiosa reflexión de Mauricio Macri sobre Javier Milei: "La gente lo votó sabiendo que tenía una psicología especial"

El expresidente Mauricio Macri, quien elogió en reiteradas oportunidades al mandatario Javier Milei pero también expuso sus cuestionamientos, afirmó que "la gente votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial".

Durante su disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Macri se refirió al temperamento de Milei: "Él da a veces batallas que no debería dar, pero la gente votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial. La gente no es tonta, votó a alguien con un mandato destructivo y de confrontación y él no está haciendo algo distinto de lo que propuso".

En tal sentido, recordó las promesas electorales del jefe de Estado, durante la campaña política de 2023. "No fue a decir 'síganme que viene la revolución productiva'. Dijo que vino a hacer algo y lo está haciendo. Plantea las cosas en forma áspera pero para mí la autenticidad lo vale", marcó.