En medio de los ataques del Gobierno, la jueza aseguró que su argumento fue "apegado a la Constitución"

Tras la ola de críticas por parte del Gobierno por la represión en el Congreso, Karina Andrade señaló que liberó a los manifestantes porque no tenía suficiente información y que priorizó el derecho a la protesta.

En diálogo con Urbana Play, la magistrada también opinó que "lo ocurrido con mi decisión está vinculada con el sistema inquisitivo. Yo en ese momento decidí sobre las personas que necesitaban respuestas rápidas y cuáles eran los derechos que había que preservar. Toda orden queda supeditada a que no haya impedimento de libertad".

En ese sentido enfatizó que su decisión tuvo que ver con el hecho de "preservar el derecho a protestar" y también porque no contaba con la información suficiente.

"Como dejé puesto en la resolución: no tenía noticia del Ministerio Público Fiscal de que se llevara adelante alguna investigación. No pidieron medidas previas, nada. Hasta las 10 de la noche tenía 14 personas detenidas, pero después empezaron a llegar más para la Fiscalía y las analicé, es lo que hacemos los jueces", narró.

detenidos congreso represión marzo 2025 Mariano Fuchila/Ámbito

Además comentó que "no se recibió información del lugar, los delitos eran por los artículos 237, 238 y 239; que corresponden al incumplimiento orden policial o desobediencia. No recibí ningún acta, porque solo nos comunicaban los datos de la persona y no había ni descripción de los hechos. Debe garantizarse que puedan manifestarse libremente".

Andrade advirtió que "es muy importante que se entienda que mi decisión no tiene nada que ver con que el juez siga con la investigación", por lo que "alguno podría terminar detenido eventualmente".