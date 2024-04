Emergencia presupuestaria en las universidades nacionales: aseguran que no llegan a pagar ni el alquiler

El ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional contra las universidades no afecta solo a la UBA, sino a instituciones de todo el país, especialmente a aquellas que están lejos de los grandes centros urbanos. Tal es el caso de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF). "No podemos sostener ni el alquiler", aseguró Daniel Fernández, rector de la institución, a C5N.com quien, además, expresó su preocupación por el aumento de servicios y el dinero destinado a mantener las instalaciones.

Daniel Fernández UNTDF 20-4-24.png Daniel Fernández, rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.

Ante los cuestionamientos del gobierno de Javier Milei en contra de la educación pública y las universidades, donde acusó existe un "adoctrinamiento", a modo de justificativo para no aumentar el presupuesto y con el objetivo de desprestigiarlas, Paul Osovnikar, vicerrector de la Universidad Nacional de Comahue, expresó que este planteo es de características ideológicas, ya que surge de "un gobierno que rechaza al Estado y todo lo que representa".

"En el caso de la educación pública en general y de las universidades en particular, tiene un problema porque la universidad es una institución que tiene mucho prestigio y respaldo social. Es un talón de Aquiles para los planes del gobierno", apuntó.

¿Cómo afecta la crisis presupuestaria a las Universidades Nacionales?

Como se conoció públicamente que la Universidad de Medicina de Buenos Aires tuvo que recortar el suministro eléctrico y el gas en las áreas comunes por el aumento de tarifas y la quita de subsidios. En el caso de la Universidad de Tierra del Fuego, el rector sentenció que "no sabemos cómo vamos a seguir, la incertidumbre es grande".

La sede de la institución se encuentra en las ciudades de Río Grande y Ushuaia, tienen alrededor de 4.000 estudiantes. En cuanto a las complicaciones presupuestarias que afectan su normal funcionamiento, Fernández explicó que al ser una universidad chica, relativamente nueva y tienen problemas edilicios.

"Al alquilar varios edificios estamos dejando uno de ellos porque el alquiler no lo podemos sostener con los gastos de funcionamiento que recibimos", afirmó. Eso no es todo, sino que también hay carreras que no dictan porque no llega el presupuesto que estaba comprometido para que comenzaran y otras que se están dificultando continuar por la misma causas. También cortaron los viáticos para trasladarse entre ciudades.

Paul Osovnikar COMAHUE 20-4-24.png Paul Osovnikar, vicerrector de la Universidad Nacional de Comahue en Neuquén.

Además, el rector de la UNCo detalló que la situación salarial que afecta a la institución: "Son 121 millones mensuales y no llegó a la fecha ninguna recomposición del 70%. Para dar un ejemplo, en enero se necesitaron más de 210 millones de pesos". Los salarios de las universidades se pagan con aquellos fondos que remite el Gobierno Nacional y que se actualizaron por debajo de la inflación.

En cuanto al funcionamiento en la Universidad Nacional de Comahue, la gestión decidió continuar con las clases, pero se tomaron algunas medidas como "reducciones en el servicio de limpieza, garantizando lo esencial: baños y aulas". "También gestiones con municipios donde la UNCo tiene sedes para reducir tasas y gestiones con cooperativas de distribución eléctrica y otras empresas de servicios para conseguir planes con subsidios u otras formas de pago", añadió.

Respecto al "acuerdo" que el Gobierno anunció, pero fue rechazado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Osovnikar aclaró que "fue una operación a través de redes, dando por hecho algo que no ocurrió, con la clara intención de disminuir el impacto de la marcha federal del próximo 23. No hubo acuerdo, sino en todo caso una propuesta que habrá que materializarla en algún encuentro formal al que estamos dispuestos a concurrir a través del CIN".

El Consejo Interuniversitario Nacional aprobó la Marcha Federal Universitaria para el 23 de abril

En el caso de las provincias, en Tierra del Fuego se va a realizar dos movilizaciones, el próximo 23 de abril, en las ciudades de Ushuaia y Río Grande: "Tenemos esperanza que se sumen muchos más actores de la sociedad para visibilizar el tema", explicó su rector.

Además, resaltó la unidad que existe dentro del Consejo Interuniversitario Nacional ya que "es un espacio donde estamos rectores y rectoras, con distintas miradas y distintas historias. Pero todos estamos muy convencidos y convencidas que la Universidad Pública aporta un montón a el país que queremos, tenemos que defenderla".

La Universidad Nacional de Comahue, con sedes en Río Negro y Neuquén, llamaron a movilizarse en distintos puntos. "En la capital de Neuquén, donde está la central de la UNCo, esperamos una gran movilización con acompañamiento de otras organizaciones y del conjunto de la sociedad", expresó Osovnikar.