Elisa Carrió chicaneó sobre una posible candidatura: "Por ahí salgo con un rulero y gano una elección"

Embed Lilita y el radicalismo. "En tiempos no electorales los partidos se alejan de mi, en tiempos electorales soy la referente moral de la Nación. A lo mejor ya pasé de moda", sostuvo la líder de la Coalición Cívica @elisacarrio: "Por ahí salgo con un rulero y gano una elección".



En… pic.twitter.com/gaFjDFyhsw — Cenital (@cenitalcom) July 3, 2024

En una entrevista al canal de streaming Cenital, Carrió no ocultó su enojo ante la falta de lucidez a escala mundial y analizó la actualidad. "Hay una pandemia de estupidez mundial, y en los sectores más altos, mayor estupidez. Y en los sectores más cultos, mayor estupidez", continuó. Y además analizó su momento político:"En tiempos no electorales los partidos se alejan de mi, en tiempos electorales soy la referente moral de la Nación. A lo mejor ya pasé de moda con esto del streaming. Pero como produzco emoticones, no sabés", chicaneó