Elecciones en Formosa: votó Gildo Insfrán y aseguró que "la alternancia la decide el pueblo"

Insfrán explicó que la fórmula que integra "la decide el Congreso del partido" y prefirió no opinar sobre la Corte Suprema, que no se manifestó respecto a su postulación. "Yo no opino. Yo soy veterinario, ¿qué me van a hacer opinar de la cuestión jurídica? La Corte falla jurídicamente, no es cuestión de fe", sentenció.

Las elecciones provinciales se celebran el día después del cierre de listas para las PASO a nivel nacional, donde Unión por la Patria presentó una fórmula presidencial integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi. "Todavía no pude pensar en eso. Yo no he hablado con nadie porque tenía que estar aquí", afirmó el gobernador.

"Yo no sé si es la mejor o peor fórmula, el pueblo va a decidir después, pero hoy es la fórmula posible que permitió una unidad. Ganadora hoy no hay ninguna fórmula. Tenemos que trabajar", añadió. Insfrán también respondió a las críticas que califican a Formosa de "territorio feudal".

"Hace poco vi una estadística de todo el país y dónde las personas eran propietarias de sus casas. Qué casualidad, Formosa está en el quinto o sexto lugar. La última es la Capital Federal, entonces quiere decir que la Capital Federal es un feudo donde los inquilinos son los vasallos", ironizó.

"Confío en el pueblo de Formosa, que va a hacer lo que más le conviene. Por favor, no sigan subestimando al pueblo. Este es un pueblo inteligente, esclarecido y agradecido", concluyó.