Martín Lousteau: "La ciudad que viene en el futuro depende del resultado de Juntos por el Cambio"

En tal sentido, el diputado advirtió que durante los 16 años de gestión del PRO, que tuvo dos mandatos de Mauricio Macri y un par de Horacio Rodríguez Larreta, hay problemas por resolver: "Detrás de la ciudad que se transformó, hay una ciudad pendiente y es la que vemos nosotros (...) Está atravesada por un núcleo fundamental que es la desigualdad. Hay siete años de diferencia en la expectativa de vida entre los barrios del norte y el sur. Lo mismo con la tasa de delito, acceso a la salud, vivienda".

"Escucho hablar de una ciudad linda, nuestra concepción es que la ciudad más linda es la más justa, que es lo contrario de la estética. Cuando recorremos lo hacemos de verdad. Nosotros construimos un equipo que ha hecho eso y desde 2015 hacemos propuestas realistas", manifestó Lousteau en busca de diferenciarse de Jorge Macri.

La propuesta de Lousteau para el sistema de subte

Una de los temas más importantes para los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires es el transporte público. Sobre esta cuestión, Lousteau expuso sus propuestas: "Lidiar con la congestión es uno de los problemas, el transporte publico es una faceta de la congestión. Por eso, proponemos extender la H a Pompeya, la C a Retiro y Comodoro Py y al barrio Mugica. Además, hay que planificar y tener lista la F, que no se hará en el próximo mandato, pero es importante porque va de Constitución a Plaza Italia y se intercambia con otras líneas".

La respuesta de Martín Lousteau a Leandro Santoro

El diputado de Unión por la Patria y precandidato a jefe de Gobierno, Leandro Santoro, le dejó una pregunta a Martín Lousteau sobre el voto a favor de 15 convenios urbanísticos, entre ellos IRSA y Sastrería Militar. El economista aclaró que "no votamos el Código Urbanístico" y luego explicó que "hubo 112 convenios presentados por privados, de los cuales 70 se rechazaron in limine, 30 estuvieron para votarlos pero no lo hicimos y sí hubo 12 que se votaron. Puede haber diferencia de criterio, pero el problema es el Código Urbano, no lo votamos porque va en contra del plano urbano ambiental y nos perdimos la oportunidad de generar un instrumento que desarrolle el sur".