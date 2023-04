Elecciones 2023: los spots electorales más bizarros

Al mismo tiempo, se detalló que la campaña electoral empezará el 24 de junio. Mientras que el 9 de julio, en tanto, iniciará la campaña electoral en los medios de comunicación. Sin embargo, varios candidatos ya publicaron en sus redes sociales y se viralizaron los spots.

Elecciones 2023: cuáles son las campañas electorales más bizarras

Fernando Burlando lanzó su precandidatura a gobernador con un video en ojotas y musculosa

A mediados de marzo, el mediático abogado Fernando Burlando confirmó su lanzamiento a la política con la publicación de un particular primer spot de campaña. El letrado ya había mencionado su precandidatura a gobernador por la provincia de Buenos Aires asegurando que sería por fuera de las estructuras partidarias tradicionales.

En el video en cuestión se lo muestra recorriendo un barrio de escasos recursos con una vestimenta inusual: aparece de musculosa, short y ojotas y conversa con los vecinos.

Luego de darse a conocer las imágenes, en las redes sociales empezó la polémica por la presencia de uno de los asesinos de José Luis Cabezas, José Luis Auge, integrante de la banda Los Horneros. Burlando había sido en 1997 el letrado defensor de este grupo criminal luego del asesinato del fotógrafo de la revista Noticias ocurrido en Pinamar.

Durante el spot, en el que recorre un barrio de la localidad de La Plata, se lo ve dialogando con quienes parecerían ser vecinos. Sin embargo, uno de ellos es Auge, a quien defendió hace más de 20 años. La inclusión de Auge, provocó una ola de rechazo, por lo que Burlando decidió retirar el video de las redes sociales.

El polémico spot de campaña de Cristian Ritondo

El precandidato a gobernador por el PRO, Cristian Ritondo, difundió un video caminando en un barrio vulnerable de la provincia de Buenos Aires, enumerando las falencias del gobierno de Axel Kicillof y pidiendo al espectador que se sume a fiscalizar.

Sin embargo, varios pusieron en duda la veracidad de su presencia en dicho lugar al notar un efecto en la filmación. En el ojo clínico de los usuarios se dieron cuenta de un extraño movimiento del fondo cuando el dirigente del PRO camina hacia la cámara, y que podría tratarse de un croma o clave de color.

https://twitter.com/cristianritondo/status/1634554909981908994 Para cambiar la Provincia hay que cuidar cada uno de los votos. #SumateAFiscalizar en https://t.co/M6LeJU3evn pic.twitter.com/SvI8gAEfps — Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 11, 2023

El spot de campaña de Ricardo Bussi, candidato a Gobernador por Milei

El exdiputado nacional, candidato a gobernador de Tucumán, Ricardo Bussi, propone “solucionar los problemas a los tiros”. En el spot, el hijo del exmilitar Antonio Bussi propuso declarar en Tucumán la libre portación de armas.

En el video se lo ve caminar hacia una mesa donde hay un arma automática, un set de municiones, anteojos de protección y unos auriculares con la bandera de Estados Unidos. Su aparición es alternada con imágenes de hechos violentos y de repente se lo ve al repente vuelve a aparecer el precandidato por Libertad Avanza, de Javier Milei, agarrando una pistola, le coloca el cargador y dispara contra un blanco.

https://twitter.com/laderechadiario/status/1635357781053288448 | El candidato a gobernador de Javier Milei en Tucumán, Ricardo Bussi, lanza su primer spot de campaña apoyando la libre portación de armas de cara a las elecciones provinciales desdobladas que se llevarán a cabo el 14 de mayo.pic.twitter.com/HCv6Jrcs6S — La Derecha Diario (@laderechadiario) March 13, 2023

Griselda Galleguillos, candidata a diputada reversiona la session de Shakira y Bizarrap

En el video que se volvió viral en las redes y generó polémica, se la ve a candidata a diputada en Salta, Griselda Galleguillos, utilizar el famoso hit de Shakira y Bizarrap para criticar la gestión del gobernador Gustavo Sáenz.

“La gente buena no está pa´ chantas como tu, pa´ chantas como tu uh uh uh uh". Además, agrega: "El cargo te quedó grande, por eso estás con candidatos como tu uh uh uh uh”, se la escucha cantar a la exconcejala y candidata por Una Nueva Mayoría, partido conformado por políticos disidentes del Pro.

https://twitter.com/estoesblender/status/1650879191401865218 ¿Ya vieron el spot de Griselda Galleguillos, candidata a diputada por Salta? Un homenaje a Bizarrap bardeando al gobernador, Gustavo Sáenz.



Mirá que no es el mejor momento de la política pero preferimos que suba la indigencia salteña antes que volver a escucharla cantar. pic.twitter.com/3XSCNSU8eU — BLENDER (@estoesblender) April 25, 2023

Tucumán: candidata a conejala de Yerba Buena y lanzó un spot bailando al ritmo de Mau y Ricky

María Laura Paz Posse, candidata a concejala en Yerba Buena, y presentó un particular y bizarro spot de campaña, reversionando la canción famosa canción de Mau y Ricky junto a Camilo y Manuel Turizo, “Desconocidos”.

“Vivimos momentos de incertidumbre y queremos difundir alegría”, señaló la dirigente alineada al manzurista Javier Noguera (intendente de Tafí Viejo), en una entrevista el noticiero de LG Play.

Al mismo tiempo, Paz Posse contó que los hijos “fueron los responsables del jingle”, ellos hicieron la letra, mientras que su hija es la que canta. “Ha tenido un impacto tremendo. Fue la combinación de baile y actitud”, explicó y remarcó que detrás de la propuesta electoral y del jingle “hay muchísimo trabajo”.

https://twitter.com/mundopoderok/status/1651226977964023809 María Laura Paz Posse es candidata a concejala en Yerba Buena, y presentó un particular y bizarro spot de campaña, reversionando una canción de Mau y Ricky.#yerbabuena #tucuman #marialaurapazposse #spot #campaña pic.twitter.com/NwI1lAtxST — Mundo Poder (@mundopoderok) April 26, 2023

Un candidato tucumano propuso un plan para “cagar en un baño decente”

El candidato a intendente de la localidad de Tafí Viejo, Enrique Lazarte, lanzó su propuesta para construir sanitarios, pero con un particular lenguaje.

En el video, el aspirante a jefe comunal muestra que en la ciudad muchas calles no están asfaltadas y algunos vecinos no tienen baños. “Seguramente vos tenés un lugar donde ir a cagar. Pero más mil familias en Tafí no tienen agua ni baño”, asegura el candidato tucumano en un video que rápidamente se viralizó.

Y agrega: “Seguramente el intendente y su señora también tienen un lugar donde ir a cagar y debe ser muy lindo. Pero más de mil familias taficeñas no tienen esa posibilidad. Una de las primeras medidas que voy a tomar cuando asuma es poner en marcha el programa ‘baños dignos’ que consiste en construir los mil sanitarios que faltan en Tafí en tiempo récord para que todos tengamos la posibilidad de ir a cagar a un baño decente”.