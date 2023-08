Elecciones 2023: Esteban Bullrich votó en Junín junto a su hijo.

Bullrich padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad del sistema nervioso que afecta a los músculos del cuerpo.

esteban bullrich.webp

Tras emitir su voto el exsenador agradeció a los presentes y aseguró que volverá en octubre para las elecciones generales.

Días atrás, había expresado no querer "perder la capacidad de asombrarme ante la posibilidad que nos da la democracia a elegir de quienes nos gobiernan". Y continuó: "Aunque yo pertenezco a una generación que siempre ha podido votar, no me olvido que hubo muchos momentos de nuestra historia en los que no se pudo. Nunca fueron mejores, al contrario, no solo retrocedimos como sociedad sino que además perdimos muchos compatriotas en esos tiempos de oscuridad".