Elecciones 2023: comienza el escrutinio definitivo de las PASO

Según fuentes judiciales consultadas por Télam, en algunos lugares comenzará hoy a la tarde y en otros se iniciará el proceso este miércoles a las 8.

El escrutinio se realiza en base a las actas labradas en cada mesa de votación y es el que produce los resultados de la elección a partir de los cuáles se distribuyen los cargos en juego.

A diferencia del escrutinio provisorio, el definitivo abarca todas las mesas habilitadas para la elección.

Milei, sobre la dolarización: "A Ecuador le demandó 9 meses y a El Salvador, 24"

Una de las propuestas del dirigente de La Libertad Avanza es la dolarización de la economía de Argentina. Al ser consultado sobre esta cuestión por el periodista Lautaro Maislín, el candidato libertario explicó que no sería de manera inmediatamente: "No se puede hacer instantáneamente, ya que demanda tiempo operativamente. En Ecuador, por ejemplo, le dieron tres meses para cambiar los billetes y no lo pudieron hacerlo por una cuestión operativa. El billete más grande de Argentina son menos de cuatro dólares".

En la misma línea, Milei aclaró el procedimiento que se llevó a cabo en dos países de América Latina: "Requiere una logística que en el caso de Ecuador le demandó nueve meses y en El Salvador, 24 meses. Nosotros estamos con una opción intermedia, como El Salvador, pero cuando dos tercios de la base ya la tenés convertida es una suerte de plebiscito y la hacés. Por lo menos, lleva nueve meses".

Grindetti analiza tomarse una licencia en Independiente y focalizarse en la campaña por la gobernación

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, podría pedirse una licencia en el cargo hasta el domingo 22 de octubre, cuando se desarrollen las elecciones generales y dispute la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ya que se impuso en la interna de Juntos por el Cambio sobre Diego Santilli.

El jefe comunal de Lanús -en uso de licencia- se expresó respecto de la situación del Rojo de Avellaneda. “Vamos a dejar que transcurran estos días y voy a ver cómo me organizo para plantear pedirme una licencia en Independiente, al menos hasta las elecciones”, aseguró en A24.

En la misma línea, Grindetti aclaró uno de los escenarios posibles para las ocho semanas que vienen: "Decidiremos en los próximos días quién quedaría como presidente con la comisión directiva, o si es necesario hacer una asamblea lo vamos a decidir ahí". Por lo pronto, el vicepresidente primero es Juan Marconi.

La máxima autoridad del club asumió el rol tras la renuncia abrupta de Fabián Doman, ocurrida el 11 de abril. A partir de ese momento lo reemplazó de manera interina y luego fue ratificado en el cargo por la Asamblea de Representantes de Socios, desarrollada el 6 de julio. Ahora, parece que el club nuevamente tendrá a otro presidente.