El PRO prepara su desembarco en el Gobierno de Javier Milei

Tras el frustrado debate por la Ley Ómnibus, Bullrich explicó que “se viene” una coalición política entre el PRO y La Libertad Avanza porque “la idea tiene que regir, no las estructuras políticas”. "La idea como es muy similar y estamos caminando juntos, el resideño político se viene", agregó.

De todas maneras en este sentido, Bullrich sostuvo que no quería "apurar" dicha unión porque todavía "es un tema a debatir".

Javier Milei - Piñera.jpg En medio de su gira internacional, Milei criticó a funcionarios de su gobierno mientras el PRO prepara su desembarco para formar una coalición.

“Yo empujo para ese lado sin duda para que la idea no se frustre de nuevo en la Argentina, que el cambio no se frustre de nuevo. No podemos darnos el lujo de que otra vez el cambio se frustre por los intereses que te traban ese cambio”, explicó en una entrevista con LN+.

Los dichos de la funcionaria se suman a los expresados este viernes por el Presidente desde Roma. "Si no se van, los rajo", fue la frase que lanzó el Milei a su entorno en referencia a los funcionarios ligados a los gobernadores de las provincias que no apoyaron la votación en particular de la Ley Ómnibus en Diputados.

El titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, la secretaria de Minería, Flavia Royón y el titular del Banco Nación, Daniel Tillard, son los señalados.

“Quiero que muestren dignidad y los que se saben manchados se vayan solos. Si se quedan esperando, a mi regreso los rajo”, fue la frase expresada por el Presidente a sus allegados desde Italia donde continua con su gira internacional, confirmó una fuente a Ámbito.