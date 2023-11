El Partido Socialista anunció su apoyo a Sergio Massa en el balotaje

En tal sentido, explicaron el motivo por el cual no se mantendrán neutrales: "El 19 de noviembre Sergio Massa o Javier Milei serán electos para conducir los destinos del país por los próximos 4 años. Nuestro Partido Socialista no acompañó hasta aquí a ninguna de esas propuestas. Pero ante la gravedad de este momento creemos que la prescindencia no es una alternativa aceptable".

En tanto, analizaron los resultados de las elecciones generales ya que marcaron que "la sociedad argentina le dijo basta a la inflación y la inseguridad, al deterioro de la educación y la salud, a la falta de transparencia en el manejo de lo público, a la discrecionalidad en la distribución de los recursos y el abandono de las autoridades nacionales hacia las provincias".

"Estamos convencidos/as de que ninguno de esos flagelos podrán ser superados por quienes proponen la intolerancia al punto de denominar 'excremento' a quien piensa distinto, niegan el rol del Estado en la educación y la salud, en el desarrollo de la ciencia y en el acompañamiento de la producción y el trabajo", aseveraron sobre Milei, aunque sin nombrarlo.

"Niegan el desafío urgente del cambio climático, la violencia machista y los derechos de las disidencias y colectivos vulnerados", agregaron en esta línea.

Comunicado Partido Socialista