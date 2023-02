El partido de Javier Milei negó la "venta" de candidaturas y aseguró que son "mentiras infundadas"

"Sobre las recientes denuncias vertidas por algunos militantes ávidos de cargos y beneficios económicos, La Libertad Avanza quiere dejar en claro que agradecemos se hayan retirado del espacio, ya que no queremos tener nada que ver con ninguna persona que crea que este movimiento es una agencia de colocación del Estado", aseguraron.

A través de un comunicado oficial que publicó en sus redes sociales, el partido sostuvo que quiere "romper" con la lógica que "entiende el ejercicio de la política como el acto de repartirse un botín entre militantes y amigos". Agregaron que los ataques y difamaciones son "el precio que debemos pagar para transformar la Argentina".

"Le queremos decir a quienes salieron a difamar a distintas referentes mujeres de nuestro espacio, y a todos aquellos que quieran acercarse a este espacio en búsqueda de fama, cargos, notoriedad, dinero o cualquier otro interés espurio que no los queremos, no los aceptamos y no nos preocupan sus mentiras infundadas", afirmaron.

Cuáles son las denuncias contra Javier Milei y La Libertad Avanza

El domingo pasado la agrupación Generación Libertaria comunicó su separación de La Libertad Avanza. Su presidenta, Mila Zurbrigger, aseguró que la manera en que se maneja la conducción "es una falta de respeto para la juventud militante".

"Acá se designan a los cargos desde arriba y a dedo, de acuerdo a los aportes financieros que hicieron", denunció en declaraciones a Radio Con Vos, y agregó que "todo es por guita o por sexo". Estas acusaciones se suman a las vertidas por Carlos Maslatón a fines de enero, quien acusó a Milei de "vender" candidaturas.

"Los viejos militantes me contaron que para ser candidato hay que poner plata. Es la venta de candidaturas, algo que se le metió en la cabeza a Milei, que también vende sus presencias. Si los militantes lo llaman para que dé una una conferencia, él les pide entre 3.000 hasta 10.000 dólares", aseguró el abogado en Argenzuela.