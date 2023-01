Carlos Maslatón denunció que Milei vende candidaturas: "Está loco" 

Ante esta situación, Maslatón sostuvo que Milei "esta loco y pifiadisimo en política" y expresó que no le puede sacar plata a sus militantes. "Milei no paga ni un café", señaló.

De todas maneras, el abogado dijo que en las elecciones votará por Milei porque a pesar de manifestar públicamente sus diferencias no quiere romper el movimiento liberal que ayudó a armar. "No me voy ni al Frente de Todos ni a Juntos por el Cambio ni me armo un partido a parte", agregó.

Maslatón desarticuló una fake news de La Nación

En otro pasaje de la entrevista, Maslatón habló de una caricatura que publicó el polémico historietista Nik en el diario La Nación donde se lo acusaba de tener una presunta conexión ilegal con el ministro Sergio Massa para comprar bonos antes de que suban su precio.

"Eso es falso porque yo no operé bonos. Si se revisan mis cuentas en la caja de valores queda claro que no compre ni vendí bonos con este gobierno. No hay mercado negro de bonos. Todo mercado de bonos es registrado", expresó.

Ante esta situación, el abogado indicó que el ataque en su contra puede estar motivado por dos motivos: "O alguien le dijo a Nik que me pegue o se le ocurrió a él porque en Twitter ya me estuvieron atacando por ese tema".

Luego indicó que en las redes sociales le atribuyen ser kirchnerista porque hace un año y medio señala en distintos medios que la económica argentina está creciendo. "¿Qué quieren que haga? No voy a decir que el país está para abajo porque gobierna Alberto Fernández. Si me da para arriba me da para arriba. Si estuviera Macri o Larreta diría lo mismo".

Por último, Maslatón los operativos políticos tienen un limite, esto está mal, y soy fanático de la libertad de expresión, por eso lo que hice fue publicar un tuit para manifestar que la denuncia era falsa y que se podía comprobar y que espera que traten el tema en el diario.