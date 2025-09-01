1 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El juez que censuró los audios de Karina Milei acumula 9 denuncias por acoso sexual y abuso de poder

El Consejo de la Magistratura analiza la suspensión de Alejandro Patricio Maraniello ante las graves denuncias.

Por
El juez que censuró los audios de Karina Milei acumula 9 denuncias por acoso sexual y abuso de poder

El juez que censuró los audios de Karina Milei acumula 9 denuncias por acoso sexual y abuso de poder

La figura del juez Alejandro Patricio Maraniello quedó en el centro de la tormenta luego de dictar la medida cautelar que, a pedido del Gobierno Nacional, impide la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei en el marco del escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sin embargo, el magistrado arrastra un prontuario interno que amenaza con sacarlo de la escena judicial: nueve denuncias en su contra por maltrato laboral, acoso sexual y abuso de poder.

Amplio repudio político y periodístico a la censura del Gobierno de Javier Milei contra Rial y Federico
Te puede interesar:

Amplio repudio político y periodístico a la censura del gobierno de Javier Milei contra Rial y Federico

“Gravísimas las denuncias de acoso sexual contra este juez. ¿Cómo sigue siendo juez una persona que tiene 9 denuncias y 5 son por acoso sexual?”, se preguntó el periodista Gustavo Sylvestre en su programa Minuto Uno en C5N, donde puso en primer plano la situación del magistrado.

Entre los expedientes que tramitan en el Consejo de la Magistratura, uno de los casos fue presentado por una organización que tiene entre sus integrantes a una de las hijas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo que expone la magnitud institucional del asunto. Según relató Sylvestre, Maraniello fue notificado días atrás de estas denuncias, pero no respondió a la notificación.

El futuro del juez aparece comprometido: el Consejo de la Magistratura, bajo la presidencia del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, analiza suspenderlo de manera inmediata frente a la gravedad y reiteración de las acusaciones.

La decisión se daría en paralelo a la controversia que generó su fallo, cuestionado por dirigentes políticos, periodistas y juristas como un acto de censura previa incompatible con la libertad de expresión. La coincidencia entre el fallo que favorece a la Casa Rosada y las denuncias por inconducta judicial que rodean a Maraniello amplifica la polémica.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina Milei tras la filtración

play

El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una "operación de inteligencia ilegal" por los audios de Karina Milei

play

"¿El Gobierno perdió la calle?": el picante debate en Indomables sobre los audios de coimas

Se filtraron audios atribuidos a Karina Milei.

Advierten por la tensión en el Gobierno tras la filtración de audios: "Está agujereado por las internas"

Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Francos negó que alguien del Gobierno esté detrás de la filtración de los audios de Karina Milei y volvió a hablar de "operación política"

Funcionarios del Gobierno se reunieron de urgencia este viernes en Casa Rosada.

Horas frenéticas en Casa Rosada: el Gobierno busca dilucidar cómo se filtraron los audios

Rating Cero

En medio del escándalo, Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nico Vázquez

Tras el escándalo, Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nico Vázquez

Ricardo Arjona vuelve a Argentina: cómo y cuándo conseguir las entradas.

Ricardo Arjona vuelve a Argentina: cómo y cuándo conseguir las entradas

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán: cuál es el motivo de la decisión.

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán: cuál es el motivo de la decisión

Dos tumbas, una miniserie española que está disponible en Netflix y está siendo furor en agosto 2025.
play

Dos tumbas es la miniserie española de Netflix que es furor con su trama de venganza: de cuál se trata

La pareja se mostró unida y feliz, despertando una ola de mensajes positivos por parte del público.

Un famoso cantante de cumbia reveló su nueva pareja y es influencer: de quién se trata

Marvel estrenó los nuevos Vengadores y aparentemente el UCM viene en declive. Ahora se espera que con los futuros estrenos repunte.

Marvel estrenó la película de los nuevos Vengadores y es furor en Disney+: de cuál se trata

últimas noticias

La inflación se aceleró en agosto, superó el 2% por tercer mes consecutivo y se aleja de la promesa del Gobierno

La inflación se aceleró en agosto, superó el 2% por tercer mes consecutivo y se aleja de la promesa del Gobierno

Hace 40 minutos
Marcela Pagano repudió la censura contra C5N: No se jode con la libertad de expresión

Marcela Pagano repudió la censura contra C5N: "No se jode con la libertad de expresión"

Hace 48 minutos
play

Carlos D'Alessandro: "Si Javier Milei no escucha y no actúa por las coimas es porque es cómplice"

Hace 1 hora
Axel Kicillof: Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina.

Axel Kicillof: "Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina"

Hace 2 horas
play

La Policía Federal intentó frenar a Gabriel Katopodis mientras repartía volantes en Tres de Febrero

Hace 2 horas