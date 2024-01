El intendente de Pehuajó cerrará la municipalidad durante el paro: "No les voy a descontar un peso"

En un video publicado en su cuenta de la red social X (ex Twitter), Zurro confirmó el cierre de la municipalidad de Pehuajó en el paro y marcó que no les descontará el día a sus trabajadores que adhieran : "Va a estar cerrada, sólo se garantizarán los servicios hospitalarios porque me reuní con los gremios y voy a dejar liberados a los trabajadores que hagan lo que sienten y no les voy a descontar un peso".

En tanto, apuntó hacia el gobierno de Javier Milei. "Basta de hipocresía, basta de mentiras. Apoyo a todo reclamo justo que se hace contra un gobierno que es un bochorno. Voy a estar donde tengo que estar, en Buenos Aires apoyando, compartiendo, caminando y voy a hacer lo que hice toda mi vida: defender a los que menos tienen", aseveró.

Luego, el intendente relacionó la gestión de La Libertad Avanza con el expresidente peruano Alberto Fujimori: "La gente habla de incertidumbre y nosotros jamás tenemos incertidumbre. El 24 obvio que apoyo el paro porque tengo mil motivos para apoyarlo. Felicito a la CGT. Voy a estar en Buenos Aires. Si bien el Gobierno ganó con un 56%, luego se está moviendo tipo Fujimori en un cuasi golpe de Estado para tener la suma del poder total".

En esta línea, también cuestionó a Luis Caputo. "Acá hay una Justicia, hay un Congreso, hay miles de cosas que el Gobierno tiene que respetar. No alcanza con que el ministro de Economía, el mismo que generó la deuda y este caos, diga 'o los diputados y senadores votan o va a ser peor'", marcó.

"Esto es entregar el país, el movimiento obrero, la Patria con la venta de los campos, esto es el gobierno que se inicia más vergonzoso después de la dictadura asesina. Uno puede ganar las elecciones, lo que uno no puede hacer es arrogarse el poder total, no respetar el Congreso, no respetar las instituciones, no respetar nada y creerse un faraón y arruinar la Argentina por muchísimos años", enfatizó sobre una falta de división de poderes.

Zurro, además, defendió el lugar que ocupa la cultura en el país: "Esta gente nos quiere hacer creer que la cultura es un gasto y en realidad es una inversión. No me voy a callar por más amenazas que hagan, no me voy a callar porque digan que hago esto porque soy kirchnerista".