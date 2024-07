El insólito descargo de una diputada libertaria que visitó genocidas en Ezeiza: "Nací en 1993 y no tenía ni idea de quiénes eran"

“Fue una reunión a la que fuimos engañados un grupo de diputados. No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada Bonacci y como yo, empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock. Y en este tiempo me envalentoné y decidí salir a contar lo que fue”, comentó la legisladora.

Después agregó que “no fue un tour de diputados por el penal a ver represores. A mí se me informó, como a todo el bloque de La Libertad Avanza, que era una visita netamente institucional y humanitaria para conocer las condiciones edilicias y también sanitaria de los internos”.

En la misma línea, Arrieta enfatizó en el hecho de que acudió engañada a la visita: "A mí en lo personal me insistieron muchísimo así es que creí en la palabra de un colega, que es el diputado de Entre Ríos, Beltrán Benedit, y también creí en la institucionalidad, porque ningún proyecto ni ninguna visita se coloca si no se tiene un visto bueno”.

Puntualmente sobre el encuentro con los represores, se defendió: “Estuve y hablé con Astiz. Yo no viví en esa época, nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, la verdad es que vi internos de 80 años y yo no sabía los nombres, las caras y no tenía ni idea”.

alfredo astiz Alfredo Astiz, uno de los militares acusados por crímenes de lesa humanidad.

“Es un tema que no está en mi agenda que nunca lo estuvo, que no está en mi itinerario de actividades ni siquiera de proyectos. Hubo un juez que dictaminó que tienen que estar ahí y punto. Lo demás se tendrá que ver y hablar con los demás diputados”, opinó sobre su desconocimiento alrededor de la figura de Astiz en MDZ Radio.

A su vez, explicó por qué tardó en semanas en salir a explicar lo sucedido en el penal de Ezeiza. “Junto con la diputada Bonacci tuvimos un momento de mucha angustia, estábamos mal, estábamos en shock, yo en lo personal no entendía nada, hasta que decidí hablar y ponerme a disposición para que se evalúe mi conducta”, indicó.

Rocío Bonacci también reconoció haber ido engañada a la visita a represores

Otra de las diputadas de La Libertad Avanza señaladas dentro de la polémica, también se descargó y comentó: “Realmente desde un principio la convocatoria por parte del diputado Beltrán Benedict fue con motivo de una visita humanitaria. A mí me convocó por llamada telefónica, a otros sé que a través de un mensaje de Whatsapp. El objetivo era ir a recorrer la cárcel, estar en contacto con presos, no aclaró de qué. Yo calculé que presos comunes...conocer las instalaciones y hacerlo de manera conjunta con otros diputados”.

“No quiero decir que el diputado me traicionó o que su objetivo era engañar. Yo digo que sentí un engaño desde el momento en que a mí no se me proporcionó la información completa del objetivo real de la visita. Yo hablé tres veces por teléfono con mi compañero de bloque, le consulté cuál era el objetivo final de esa visita y no entró más en detalles que decir que era una visita humanitaria, que iba a ser muy importante, que iba a ser muy lindo, que teníamos que participar (...) realmente, en el fondo, sentí que fue un engaño porque la información se me proporcionó llegando al penal”, dijo en una entrevista a la televisión de Santa Fe.

Rocío BONACCI

Además, contó su reacción en cuanto se dio cuenta de lo que estaba pasando: “Me di cuenta al momento de entrar de lo que estaba pasando. Planteé mi postura, que no quería participar activamente de la conversación, ni de la foto, ni del proyecto en sí, porque tampoco se nos explicó bien a qué proyecto se iba a trabajar".

Luego agregó que "evidentemente eso no se respetó, porque yo no participé activamente de la reunión, no comulgo con las ideas que propone Beltrán, no reivindico a estos genocidas de la época de la dictadura, pero sucede que dentro del penal vos no podés pasearte, como si eso fuese un shopping, y la comitiva, custodiada por un guardiacárcel, debía mantenerse unida”.

Bonacci reconoció que se enteró en la combi a dónde estaba yendo y eso le generó sospechas. “Hay muchos apellidos que él (Beltrán Benedict) nombró dentro de la combi que yo no conocía. Entonces, mi primera reacción fue googlearlos y cuando vi de lo que se trataba la convocatoria me asusté. No sé si decir que entré en shock, pero no sabía cómo hablar con mis compañeros porque también soy respetuosa de las ideologías de los demás”.

Es por eso que Bonacci cargó contra su compañero Benedit: “Lo que no me parece correcto es que mi compañero no me haya dado la libertad a través de proporcionarme más información de elegir si yo quería participar o no de esa convocatoria”.