El guiño de López Murphy a Patricia Bullrich: ¿será su candidato a vicepresidente?

Patricia Bullrich, peronista selectiva: Schiaretti no, Scioli sí

"Esto es como una licitación. No es un tema unilateral. Es un poliedro de atributos. Yo cubro algunos y en otros tengo déficit. Y le pasa lo mismo a otros", explicó ser consultado sobre la posibilidad de acompañar a Bullrich como candidato a vicepresidente.

Ricardo López Murphy Twitter

"Ella tiene que contemplar mis debilidades en el armado territorial. Yo no tengo una fuerza capaz de asegurar un control territorial de toda la República. Ese no es un tema menor. Va a haber 100.000 urnas. Hay que vigilar 100.000 urnas. No es un tema menor. Yo admito eso", expresó el economista de origen radical en diálogo con radio Continental.

En cuanto a los resultados que pueda dar en el futuro esa fórmula, el el referente de Republicanos Unidos señaló que "me llamaron y las mediciones dan bárbaro", lo que pareció estar ya anotado para acompañar a Bullrich en una fórmula presidencial.

Días decisivos para definir el candidato a vicepresidente

Es que Bullrich deberá definir en los próximos días quién la acompaña como candidato a vicepresidente: entre las posibilidades, se había mencionado los nombres de los radicales Luis Naidenoff y Maximiliano Abad, nómina a la cual ahora se sumaría López Murphy, quien había expresado su intención de competir por la jefatura de Gobierno porteña.

Patricia Bullrich AmCham NA/Mariano Sánchez

El economista liberal reiteró su respaldo a la exministra de Seguridad al sostener que "hace tiempo" que la apoya porque "tiene un compromiso con las reformas muy grande".

En otro orden, López Murphy rechazó la ampliación de Juntos por el Cambio hacia sectores del peronismo no kirchnerista, tal como sostiene Bullrich.

"Lo que está, está. Lo que podría estar ya está adentro. Y me parece legítimo plantear después de la elección una coalición más amplia", dijo al respecto. Agregó que "lo de Schiaretti no podría ser ahora porque está la elección de Córdoba".