20 de octubre de 2026 Inicio
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El Gobierno volverá a reunir a su mesa política para acelerar consensos con los aliados

Mientras Javier Milei se encuentra en España, su gabinete mantendrá una agenda de reuniones políticas y actividades legislativas. En paralelo, el Congreso vuelve a abrir una semana intensa de debates donde oficialismo y oposición medirán fuerzas.

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La mesa chica se volverá a reunir este martes en Casa Rosada mienras Milei está de viaje en Madrid. 

La mesa chica se volverá a reunir este martes en Casa Rosada mienras Milei está de viaje en Madrid. 

La tradicional mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes a las 13:00 en la Casa Rosada. El encuentro, encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tendrá como eje principal ordenar la estrategia legislativa del oficialismo y encauzar el vínculo con los gobernadores y los sectores de la oposición.

Tensión en una nueva reunión de mesa política, este martes.
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En paralelo, en el Congreso vuelve a abrir una semana intensa de debates donde Diputados arranca con una agenda cargada que incluye el Presupuesto 2027, el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y la problemática del endeudamiento familiar, marcando un nuevo round entre oficialismo y oposición dentro y fuera del recinto.

Durante la permanencia del presidente Javier Milei en España, el Gabinete mantendrá una activa agenda política y legislativa. A las 13 hs se concretará una nueva reunión de la Mesa Política del oficialismo, seguida a las 15 hs por un encuentro de trabajo encabezado por Diego Santilli, Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem junto a los diputados del PRO Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, en un escenario donde los representantes de La Libertad Avanza buscan apurar definiciones con el partido amarillo respecto al debate interno sobre las elecciones primarias.

El encuentro político servirá como marco previo a la sesión legislativa que está programada para celebrarse el próximo miércoles. De cara a dicha jornada parlamentaria, el bloque de La Libertad Avanza buscará dar debate a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Diego Santilli en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Diego Santilli en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Por su parte, la actividad parlamentaria continuará el miércoles desde el mediodía, cuando el Congreso debata iniciativas vinculadas a propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar.

La agenda ejecutiva de la semana concluirá el viernes a las 12:00 hs con una actividad oficial encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli. Ambos se presentarán en el Museo Nacional de Bellas Artes para anunciar la creación de un nuevo centro integral destinado a la conservación, investigación y restauración de las colecciones de dicha institución, del Palais de Glace y de otros organismos nacionales.

Diputados debatirá el Presupuesto Universitario 2027 este martes

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados debatirá este martes el proyecto de Presupuesto Universitario 2027 en el Congreso, en una jornada con la exposición de funcionarios del Poder Ejecutivo y en medio de una profunda tensión con las casas de estudio tras las recientes marchas de protesta.

El Poder Ejecutivo propone una partida de $7,3 billones para las casas de altos estudios, mientras que las Universidades Nacionales reclaman una asignación total de $11 billones.

Los representantes gubernamentales insistirán ante los legisladores en que la gestión oficial actúa "a derecho" y cumple de forma estricta con las leyes de Ejecución Presupuestaria y de Administración Financiera vigentes.

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