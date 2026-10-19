20 de octubre de 2026 Inicio
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Masivo banderazo de los hinchas de Boca en Copacabana antes del partido clave contra Vasco da Gama

Una gran cantidad de simpatizantes se concentró en Río de Janeiro en la previa del encuentro por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, en la que el Xeneize deberá remontar la derrota 1-0 en la ida.

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Los hinchas de Boca y un multitudinario banderazo en Brasil.

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La iniciativa surgió a través de las redes sociales y tuvo una gran repercusión ya que cientos de simpatizantes de Boca se concentraron en el sector de Copacabana para transmitir su apoyo al plantel antes de un compromiso determinante en el que buscará el pase a la definición continental. Los hinchas utilizaron pirotecnia y bombos en medio de un clima cálido y húmedo antes del encuentro previsto para este martes desde las 21:30.

El Xeneize no se consagra campeón de la Copa Sudamericana desde 2005, cuando levantó el trofeo tras imponerse en la final contra Pumas UNAM de México con un equipo encabezado por el máximo goleador histórico del equipo, Martín Palermo, por lo que intenta quedarse nuevamente con el título. Por lo pronto, los hinchas compraron las 4.000 entradas disponibles para el encuentro en el Maracaná, donde se esperan cerca de 75.000 espectadores en total.

Boca buscará dar vuelta la serie contra Vasco da Gama.

Boca buscará dar vuelta la serie contra Vasco da Gama.

Para avanzar directamente a la final, Boca tendrá que ganar por una diferencia de dos goles o más ante los brasileños. Si se impone por un tanto, la serie se definirá por penales, mientras que un empate o una derrota lo dejará eliminado. La final de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

En tanto, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) designó al venezolano Jesús Valenzuela como árbitro principal, mientras que sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno serán los jueces asistentes. Además, Yender Herrera estará a cargo del cuarto arbitraje y Juan Soto será el responsable del VAR.

Boca: Rodolfo Arruabarrena respondió si Leandro Paredes jugará contra Vasco da Gama

El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, sostuvo que el mediocampista Leandro Paredes pretende jugar contra Vasco da Gama por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana pese a su desgarro, aunque remarcó que todavía debe definir el equipo que enfrentará al conjunto brasileño en el estadio Maracaná.

Arruabarrena brindó una conferencia de prensa en la previa del partido programado para este martes a las 21:30 contra Vasco da Gama y se refirió a la situación física de Paredes, quien se desgarró el isquiotibial derecho durante el empate 2-2 con Instituto por el Torneo Clausura. "Leandro está bien y trabajando bien. Está trabajando casi a la par del grupo. Obviamente que los plazos no son los que en principio pensábamos y está bien", expresó.

En tal sentido, reconoció el peligro de que el capitán del Xeneize se desempeñe contra Vasco da Gama debido a su lesión: "Los tiempos no son los que pensábamos que íbamos a tener y tampoco me gusta arriesgar, pero vamos a ver. Vamos a ver en estas horas cómo formaremos. Él quiere estar pero hay un riesgo".

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