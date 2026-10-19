Masivo banderazo de los hinchas de Boca en Copacabana antes del partido clave contra Vasco da Gama Una gran cantidad de simpatizantes se concentró en Río de Janeiro en la previa del encuentro por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, en la que el Xeneize deberá remontar la derrota 1-0 en la ida. Por Agregar C5N en









Los hinchas de Boca y un multitudinario banderazo en Brasil. Redes sociales

Un nutrido grupo de hinchas de Boca realizó un banderazo en las playas de Copacabana en la previa del partido contra Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, en el que el Xeneize deberá remontar la derrota 1-0 que sufrió en la ida disputada en la Bombonera.

La iniciativa surgió a través de las redes sociales y tuvo una gran repercusión ya que cientos de simpatizantes de Boca se concentraron en el sector de Copacabana para transmitir su apoyo al plantel antes de un compromiso determinante en el que buscará el pase a la definición continental. Los hinchas utilizaron pirotecnia y bombos en medio de un clima cálido y húmedo antes del encuentro previsto para este martes desde las 21:30.

El Xeneize no se consagra campeón de la Copa Sudamericana desde 2005, cuando levantó el trofeo tras imponerse en la final contra Pumas UNAM de México con un equipo encabezado por el máximo goleador histórico del equipo, Martín Palermo, por lo que intenta quedarse nuevamente con el título. Por lo pronto, los hinchas compraron las 4.000 entradas disponibles para el encuentro en el Maracaná, donde se esperan cerca de 75.000 espectadores en total.

Boca buscará dar vuelta la serie contra Vasco da Gama. Web Para avanzar directamente a la final, Boca tendrá que ganar por una diferencia de dos goles o más ante los brasileños. Si se impone por un tanto, la serie se definirá por penales, mientras que un empate o una derrota lo dejará eliminado. La final de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

En tanto, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) designó al venezolano Jesús Valenzuela como árbitro principal, mientras que sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno serán los jueces asistentes. Además, Yender Herrera estará a cargo del cuarto arbitraje y Juan Soto será el responsable del VAR.