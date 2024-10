El Gobierno tensa la cuerda con los gremios: "Paran los privilegiados, los que tienen el lujo de parar"

"Si el Gobierno no tuviera a los representantes de intereses sectorizados y corporativizados protestando frente a sus oficinas significa no solo que está haciendo mal su trabajo sino que le estaría fallando al pueblo argentino", sostuvo el portavoz.

"El Estado y los que paran no hacen más que definir algo que ya sabemos: paran los privilegiados, los que pueden darse el lujo de parar; porque los argentinos de bien, que queremos vivir en un país mejor, no tenemos esa posibilidad y, además, no queremos parar. Lo que están haciendo con los paros perjudicar a los que quieren trabajar, a los que votaron por una Argentina distinta precisamente para eliminar los privilegios de la casta", insistió.