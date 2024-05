El Gobierno supeditó la firma del Pacto de Mayo a la aprobación de la Ley Bases

Ante un panorama de incertidumbre, después de las declaraciones de Javier Milei sobre el Pacto de Mayo quién le aseguró a C5N que podría ser "en junio o en julio". El Gobierno salió aclarar que la fecha está firme aunque "sería nuestra intención pero no depende de nosotros, depende de los senadores que son los que fijan el ritmo de las sesiones. Puede ser que algunos senadores no estén proclives a terminar esto para el 25 de mayo. Tampoco me parece tan importante", expresó anteriormente Adorni.