El Gobierno reconoció que el Pacto de Mayo podría postergarse para el 20 de junio

En esa línea, el funcionario deslizó que el acuerdo que propone el Presidente podría postergarse para el 20 de junio y señaló que el Día de la Bandera también es "una buena fecha para firmar un pacto que mire al futuro de los argentinos".

Francos.jpg

"El 25 de mayo iremos todos a un tedeum, como es tradicional en la Catedral de la Ciudad. Lo que se haga después es una decisión del Presidente. El lunes o el martes regresará de España y tomará una decisión si avanza con algún otro tema o se queda en los actos protocolares normales de una fecha patria", precisó.

En este sentido, Francos dijo que si no se aprueban las leyes, el pacto "se hará después" y planteó que no le "parece relevante el tema de la fecha, sí que la ley se apruebe cuanto antes".

Axel Kicillof: "El pacto es con el pueblo"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof advirtió este sábado que muchos de los puntos que Milei incluyó en el denominado 'Pacto de Mayo', que inicialmente propuso firmar el 25 de mayo en Córdoba y ahora no tiene fecha definida, "son los mismos del Consenso de Washington".

"Un pacto es algo entre dos partes que se ponen de acuerdo, y eso no tiene nada que ver", sostuvo el gobernador, en diálogo con C5N, luego de un acto partidario realizado en Florencio Varela.

"Nadie me llamó para discutir los puntos. No es un pacto, porque no implica discutir y ponerse de acuerdo, y tampoco es de mayo, porque ahora parece que se va a firmar en otra fecha", agregó el mandatario bonaerense.

Embed - AXEL KICILLOF en EXCLUSIVA con C5N: ¨El PLAN de MILEI es de un AJUSTE ORTODOXO¨

Antes, en su discurso, también rechazó la convocatoria del Presidente: "Habíamos dicho a comienzos de mayo que si era para una foto o el marketing, que arrancaran no más. Ahora parece que ni siquiera va a haber foto".

"Esto no es un pacto, pretenden que firmemos la plataforma de Milei y, para que quede claro, no estamos de acuerdo con esas ideas. Así que de ninguna manera. Nunca nos llamaron ni escucharon y ahora quieren que vayamos a firmar", manifestó.

En tanto, Kicillof expresó: "Parece que ni siquiera va a ser en mayo, lo van a pasar. Le sugiero una fecha, por el contenido que tiene: por qué no convocan el 4 de julio. No es pacto y no es de mayo".

"El único pacto que tiene la provincia de Buenos Aires es con su pueblo. No es de dirigentes ni de marketing, no es de fotos ni de mentira. Es un pacto real que se demuestra gobernando", cerró el mandatario bonaerense.