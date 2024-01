El Gobierno reafirmó la soberanía sobre las Islas Malvinas a 191 años de la usurpación británica

"El 3 de enero de 1833, el Reino Unido ocupó por la fuerza las Islas Malvinas, territorio sobre el que desde los primeros momentos como nación independiente la Argentina había ejercido sus derechos de soberanía, atento a su carácter de heredera de las posesiones de España en América del Sur", señala el texto del Palacio San Martín.

En ese plano, se indica que la "acción del Gobierno británico constituyó un acto de fuerza en tiempos de paz, contrario al derecho internacional y nunca consentido" por las autoridades argentinas, que "de inmediato presentaron sus protestas".

Malvinas En 1966, Argentina y Gran Bretaña iniciaron diálogos por la soberanía de las Islas Malvinas, que fueron interrumpidas por la guerra en 1982.

"Desde entonces, todos los gobiernos argentinos han reafirmado sus legítimos e imprescriptibles derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes", se remarca en el documento.

En simultáneo, se apunta que la Constitución Nacional "establece que la recuperación del ejercicio efectivo de nuestra soberanía sobre dichos territorios, conforme el derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino".

La Cancillería recuerda además que la Asamblea de la ONU "ha caracterizado la cuestión de las Islas Malvinas como una situación colonial especial y particular que involucra una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido que debe ser resuelta por los gobiernos de ambos países mediante negociaciones bilaterales, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las Islas". "Asimismo, ha instado a las partes a abstenerse de desarrollar actos unilaterales en el área en disputa", recalca.

Además, pone de relieve que "numerosos foros internacionales y regionales se han pronunciado a favor de los derechos de soberanía argentinos y de la reanudación de las negociaciones bilaterales, tales como el Comité Especial de Descolonización de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de los 77 y China, el Mercosur; la Cumbre Iberoamericana; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac); la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (Zpcas), entre otras" instancias internacionales.

Javier Milei Margaret Thatcher En repetidas ocasiones, Javier Milei nombró a Margaret Thatcher como una de sus referentes políticas. C5N

Por eso, afirma que el Gobierno argentino "manifiesta una vez más su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales que permitan encontrar una solución a esta disputa de soberanía, de acuerdo a lo dispuesto por las resoluciones pertinentes de la Asamblea General".

"En este marco, el Gobierno argentino desea mantener una relación madura con el Reino Unido, que contemple un diálogo sustantivo y constructivo sobre todos los temas de interés común con miras a generar un clima de confianza propicio para la reanudación de las negociaciones", destaca el comunicado.

También plantea que "convencida de que el único camino posible para la recuperación del ejercicio de sus derechos es el de la vía diplomática, la Argentina reitera asimismo su interés en la misión de buenos oficios encomendada por la Asamblea General al secretario general de las Naciones Unidas con el objeto de ayudar a las partes a reanudar las negociaciones con el fin de encontrar lo más pronto posible una solución pacífica a la disputa de soberanía sobre la cuestión de las Islas Malvinas".

"El Gobierno y el pueblo argentino reafirman una vez más, a 191 años de la ilegítima ocupación de las Islas Malvinas, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes", concluye el comunicado oficial.

Los polémicos dichos de Javier Milei y Diana Mondino sobre Malvinas en la campaña presidencial

Durante el debate presidencial frente al excandidato Sergio Massa, Milei volvió a destacar a Margaret Thatcher, ex primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas, como una de sus referentes. "En la historia de la humanidad yo señalo que hay grandes líderes, la señora Thatcher lo fue, como el señor Reagan, Churchill y como otros", aseguró, consultado al respecto por el entonces ministro de Economía.

Fue entonces cuando el economista recurrió a su recordada e insólita comparación futbolística. "Para que se entienda la falacia en la que estás cayendo, como cuando Alemania en el '74 le hizo 4 goles a Argentina. Cruyff la rompió e hizo un desastre. Vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador", replicó.

En 2022, en una entrevista al medio colombiano Semana, ya había afirmado: "Yo me siento muy identificado, en términos históricos con Churchill, con Reagan y con Margaret Thatcher".

Embed - RELACIONES EXTERIORES: HABLA un EXCOMBATIENTE de MALVINAS tras el DEBATE PRESIDENCIAL

Por su parte, en una entrevista con el diario inglés The Telegraph en septiembre de 2023, Mondino expuso que los isleños de Malvinas deben decidir su propio destino: "Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos, ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar".

"Más cipayo y vendepatria es imposible de encontrar", calificó entonces a los dichos de la actual canciller Aldo Leiva, diputado justicialista chaqueño y excombatiente de Malvinas. El exsecretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería, Guillermo Carmona, consideró que son ideas "desmalvinizadoras" que "violan la Constitución y el derecho internacional".

En la misma línea, replicó que esas expresiones contienen "ignorancia" y afirmó: "Mondino ignora que el régimen constitucional argentino reconoce a los habitantes de Malvinas el respeto de sus intereses y de su modo de vida, en tanto habitantes del territorio nacional argentino".

El comunicado de Cancillería sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas