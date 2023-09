Carmona criticó la postura de Milei sobre Malvinas: "Ni Macri se animó a tanto"

El funcionario respondió a las declaraciones de la economista y candidata a diputada libertaria Diana Mondino, quien sería designada como canciller por Javier Milei, en caso de ganar las elecciones presidenciales. En una entrevista con el diario inglés The Telegraph expuso que los isleños de Malvinas deben decidir su propio destino: "Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar".