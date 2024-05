El Gobierno evalúa postergar el Pacto de Mayo para el 20 junio ante la demora de la Ley Bases

“El Presidente decidirá cuándo es la fecha y él decidirá si lo hace o lo posterga. Tenemos el 20 de junio en Rosario en el Monumento a la Bandera”. Pero de no salir, aseguró que Milei va a seguir trabajando sin ella. Pero creo que Diputados va a acompañar.

Guillermo Francos NA/Damián Dopacio

Y expresó en La Nación +: “Si vos le preguntas al presidente va a decir 'si no sale, sigo gobernado sin ley' para el país que un presidente en minoría parlamentaria que no tiene un partido significativo, su personalidad con las ideas que él expresaba, que no le den el primer instrumento que necesita para gobernar no tiene históricamente”.

Por su parte, en cuanto al detalle contó que algunos senadores le plantearon dejar afuera la privatización de Aerolíneas Argentinas. También se refirió al RIGI y consideró que va a tener cambios positivos para clarificar aspectos que generaban preocupación en varios sectores de la política.

En cuanto a lo que sucederá con el CEPO, Francos aseguró que en caso de que “si el Fondo u otro pusiera una suma de dólares para cumplir ese paso, se podría adelantar la liberación”.

Javier Milei visitará España para presentar su libro y reunirse con empresarios

Manuel Adorni también informó que el presidente Javier Milei, viajará en el avión presidencial a España hoy a las 15 horas desde el Aeropuerto de Ezeiza rumbo a Madrid. El viernes 17 de mayo presentará su libro "El camino del libertario" en el Auditorio del diario “La Razón”.

Javier Milei -

Durante el sábado 18 de mayo, Milei se reunirá con CEOs de empresas españolas junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Embajador argentino en España, Roberto Bosch Estévez. Ese mismo día se encontrará con el diputado y presidente de Vox, Santiago Abascal. Por último, el domingo 19 de mayo brindará un discurso en el encuentro “Europa Viva 24”.